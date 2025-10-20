Џеј Ди Венс: Трамп још није донио одлуку о слању ракета "Томахавк" Украјини

Извор:
Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је данас да амерички предсједник Доналд Трамп још није донио одлуку о евентуалној испоруци ракета "Томахавк" Украјини.
Али, према његовим ријечима, САД настављају да анализирају могућности испоруке оружја Кијеву.
Потпредсједник САД је нагласио да по овом питању Трамп првенствено настоји да обезбиједи интересе своје земље.
"Потребни су нам кључни системи наоружања за наше оружане снаге, наше трупе. На то је предсједник фокусиран", рекао је Венс.
У претходним недјељама постојали су сигнали да Трамп можда одустаје од притиска на Кијев да постигне брз договор с Москвом, након што је у септембру, током засиједања Генералне скупштине УН, изјавио да би Украјина "могла да поврати цијелу изгубљену територију", преноси Ројтерс.
Међутим, најновији разговор, према оцјенама агенције, указује на то да Трамп поново разматра могућност постизања брзог договора, чак и по условима који нису прихватљиви за Кијев.
Како наводе извори, амерички званичници више пута су током састанка помињали могућност територијалне размјене између Украјине и Русије, идеју коју је Трамп раније ове године подржао.
"Било је прилично лоше. Порука је била- 'Ако се не договорите с Русијом, ваша земља ће се смрзнути и бити уништена'", рекао је један од извора.
Други извор је негирао да је Трамп директно изговорио ријеч "уништена", али су обојица потврдила да је предсједник користио псовке током разговора.
Саговорници Ројтерса вјерују да је Трампов став био под утицајем телефонског разговора с руским предсједником Владимиром Путином дан раније, током којег је, како пише "Вашингтон пост", Путин предложио територијалну размјену - Украјина би предала регионе Доњецк и Луганск, а заузврат добила мање дијелове Запорожја и Херсона.
Један од извора тврди да су управо тај предлог амерички званичници изнели Зеленском током састанка.
Према наводима два саговорника који су говорили под условом анонимности, састанак је за украјинску делегацију био разочаравајући.
Трамп је, како се наводи, одбио да обезбиједи Украјини ракете типа "Томахавк", а разматрао је и могућност давања безбједносних гаранција и Кијеву и Москви, што је, према истим изворима, додатно збунило украјинску страну.
Након састанка, Трамп је јавно позвао на прекид ватре дуж тренутне линије фронта, што је Зеленски у каснијем обраћању новинарима и прихватио.
Трећи извор потврдио је да је тај предлог дошао директно од Трампа, након што је Зеленски јасно рекао да Украјина неће добровољно препустити територију Русији.
"Састанак се завршио Трамповим приједлогом о 'договору на линији разграничења'", рекао је један од извора.
"Сматрамо да би требало да се зауставе тамо гдје јесу, на борбеним линијама. Све друго је веома тешко за преговарање, ако свако инсистира на 'узми ти ово, узмемо ми оно'", навео је Трамп у изјавама за медије.
Упитан да ли је Зеленском рекао да Украјина мора да преда цијелу област Донбаса, Трамп је одговорио да није.
"Нека остане како јесте. Мислим да је 78 одсто територије већ под руском контролом", рекао је Трамп, додајући да би се "нешто могло преговарати касније".
