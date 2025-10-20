Logo

Вибер групе данас не раде: Поруке се не учитавају

Извор:

АТВ

20.10.2025

14:52

Коментари:

0
Вибер групе данас не раде: Поруке се не учитавају
Фото: Pexels

Корисници широм региона данас пријављују проблеме у раду Вибер апликације, посебно у оквиру групних разговора. Према наводима, нове поруке се не учитавају, а апликација стално приказује поруку да се садржај ''учитава“.

Појединачни разговори углавном функционишу, али групе код већине корисника остају блокиране. Проблем је истовремено примјећен на више уређаја и оперативних система, што указује да се ради о техничком квару на страни сервиса.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером

Из компаније Rakuten Viber до овог тренутка није било званичног обавјештења, нити је познато када ће услуга бити у потпуности стабилизована.

Подијели:

Тагови:

viber

grupe

korisnici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи

Наука и технологија

Ова скривена Вибер опција штеди батерију и чини апликацију знатно бржом, а нико је не користи

1 седм

0
Вибер трик који "нико не зна": Ево како да сакријете разговор да га нико не пронађе

Наука и технологија

Вибер трик који "нико не зна": Ево како да сакријете разговор да га нико не пронађе

2 седм

0
Скривена Вајбер подешавања која сви игноришу: Ево шта заправо раде

Наука и технологија

Скривена Вајбер подешавања која сви игноришу: Ево шта заправо раде

1 мј

0
Нервирају вас замућене поруке на Виберу, ево рјешења

Наука и технологија

Нервирају вас замућене поруке на Виберу, ево рјешења

1 мј

0

Више из рубрике

Уклоњена грешка која је изазвала глобални пад интернета

Наука и технологија

Уклоњена грешка која је изазвала глобални пад интернета

3 ч

0
Пао читав систем: Популарне апликације широм свијета престале да раде

Наука и технологија

Пао читав систем: Популарне апликације широм свијета престале да раде

6 ч

0
Мета гаси ову верзију Messenger-a

Наука и технологија

Мета гаси ову верзију Messenger-a

1 д

0
Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

Наука и технологија

Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

16

42

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

16

40

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

16

35

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

16

24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner