Вибер групе данас не раде: Поруке се не учитавају

Извор:
АТВ
20.10.2025
14:52
Коментари:0
Корисници широм региона данас пријављују проблеме у раду Вибер апликације, посебно у оквиру групних разговора. Према наводима, нове поруке се не учитавају, а апликација стално приказује поруку да се садржај ''учитава“.
Појединачни разговори углавном функционишу, али групе код већине корисника остају блокиране. Проблем је истовремено примјећен на више уређаја и оперативних система, што указује да се ради о техничком квару на страни сервиса.
Наука и технологија
Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером
Из компаније Rakuten Viber до овог тренутка није било званичног обавјештења, нити је познато када ће услуга бити у потпуности стабилизована.
Наука и технологија
1 седм0
Наука и технологија
2 седм0
Наука и технологија
1 мј0
Наука и технологија
1 мј0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму