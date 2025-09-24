Logo

Нова функција на Воцапу у потпуности мијења дописивање

Извор:

Курир

24.09.2025

16:22

Vocap telefon
Фото: Anton/Pexels

Воцап је коначно омогућио нешто што корисници већ годинама прижељкују, директан превод порука унутар саме апликације. Више нема потребе за копирањем текста у Google Translate или кориштењем екстерних алата. Све што вам треба сада је у самом чету.

Нова функција омогућава да поруке буду преведене једноставним додиром. Задржите притисак на поруку, изаберете опцију „Translate“ и превод се аутоматски појављује. Функција је доступна у приватним четовима, групама, као и у оквиру објава на Воцап каналима.

Сигурност остаје приоритет

За разлику од других апликација које преводе поруке путем сервера, Воцап ову функцију реализује локално, директно на корисниковом уређају. То значи да ни сам Воцап нема приступ садржају порука које се преводе.

Захваљујући овој локалној обради, енд-то-енд енкрипција остаје нетакнута што додатно осигурава приватност корисника. Укратко, добијате функционалност превода без компромиса по питању безбједности.

Аутоматски преводи за читаве разговоре

Андроид корисници имају додатну предност, могућност да укључе аутоматски превод за читав разговор. Када је ова опција активна, све нове поруке које стижу у том чету аутоматски се приказују на изабраном језику.

Ова функционалност је посебно корисна за оне који редовно комуницирају са људима из других земаља. Било да је у питању посао, школа, путовање или једноставно пријатељство, комуникација постаје неупоредиво лакша.

Широка језичка подршка

На Андроид уређајима тренутно је доступно шест језика за превођење: енглески, шпански, хинди, португалски, руски и арапски. Ово покрива огроман дио свјетске популације, али и корисника Воцапа.

С друге стране, Ајфон корисници имају још богатију подршку, чак 20 језика укључујући француски, њемачки, италијански, јапански, корејски, мандарински, турски, украјински и многе друге. Ова разлика у доступности језика је вјероватно резултат различитих системских могућности Андроид и иОС платформи.

Још се чека подршка за десктоп верзије

Иако је нова опција већ доступна на мобилним уређајима, још увијек нема информација о томе када ће стићи на Воцап Веб или десктоп апликације за Виндовс и Мац. Корисници који преферирају комуникацију са рачунара мораће још мало да сачекају.

Воцап није дао званичан датум за проширење ове функције на друге платформе. Ипак, с обзиром на њену корисност, очекује се да ће то бити један од сљедећих корака. До тада, мобилна верзија остаје једино мјесто за тестирање ове нове функционалности.

Напомена: Важно је споменути да Воцап функцију превода порука тренутно уводи постепено и није доступна свим корисницима одмах. Уколико не видите опцију за превод, препоручујемо да провјерите да ли имате најновију верзију апликације и стрпљиво сачекате будућа ажурирања.

