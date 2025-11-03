АИ најбоље разумије овај језик

Извор:
03.11.2025
Енглески, према свему судећи, није најбољи језик за давање наредби машинама, показује истраживање са универзитета у Мериленду.
Пољски језик се показао као најефикаснији за давање наредби моделима вјештачке интелигенције, док се енглески нашао тек на шестом мјесту међу 26 анализираних језика, показало је истраживање које су провели Универзитет Мериленд (УМД) и Мајкрософт.
"Наши резултати су показали изненађујућа и наизглед нелогична открића. Прије свега, енглески није био најбољи у свим моделима – у процјени дугих текстова заузео је шесто место од 26 језика, док је пољски био водећи", наводе аутори извјештаја.
Тим истраживача тестирао је неколико најпознатијих модела вјештачке интелигенције, међу њима ОпенАИ, Гугл, Гемини, Гвен, Лама и ДипСик, како би утврдио колико тачно одговарају на идентичне упите постављене на различитим језицима. Резултати су показали да је пољски језик имао просјечну тачност од 88 посто у обављању задатака, што га чини најпрецизнијим у давању упута вјештачкој интелигенцији.
"Анализа показује да је пољски најпрецизнији у формулирању наредби за АИ. Досад се пољски сматрао једним од најтежих језика за учење, али изгледа да с њим имају проблема људи, али не и вјештачка интелигенција", објавио је Пољски завод за патенте на својој Фејсбук страници.
Занимљиво је да су АИ системи показали веома добро разумијевање пољског језика, иако је количина доступних података на пољском знатно мања од оне на енглеском или кинеском језику. С друге стране, кинески се показао много слабијим па је заузео четврто мјесто од дна љествице, пише Тпортал.
Према истраживању, десет најефикаснијих језика за комуникацију с конверзацијским АИ моделима су:
пољски (88%)
француски (87%)
италијански (86%)
шпански (85%)
руски (84%)
енглески (83,9%)
украјински (83,5%)
португалски (82%)
њемачки (81%)
холандски (80%)
