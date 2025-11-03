Logo

Кина одобрила пренос власништва над апликацијом ТикТок

03.11.2025

12:29

Кина одобрила пренос власништва над апликацијом ТикТок
Фото: Tanjug/AP/Susan Walsh

Кина је одобрила споразум о преносу власништва над апликацијом ТикТок, изјавио је у четвртак амерички министар финансија Скот Бесент, додајући да очекује напредак у наредним недјељама и мјесецима.

"Финализовали смо споразум о ТикТоку у Куала Лумпуру у смислу добијања кинеског одобрења и очекујем да ће се то наставити у наредним недјељама и мјесецима, те да ћемо коначно имати рјешење за то", рекао је Бесент за Фокс Бизнис Нетворк након сусрета америчког предсједника Доналда Трампа с кинеским лидером Си Ђинпингом.

Кинеско министарство трговине саопштило је раније у четвртак да ће Кина на одговарајући начин решити питања у вези с ТикТоком и Сједињеним Америчким Државама.

илу-таблете-лијекови-04092025

Свијет

Руски Тикток пун таблета за мршављење, али по коју цијену? Тинејџери завршавају у болницама!

ТикТок, у власништву кинеске компаније БајтДенс, још се није огласио о овоме.

Судбина апликације коју користи 170 милиона Американаца неизвјесна је већ више од 18 мјесеци, након што је амерички Конгрес 2024. донио закон којим се кинеским власницима ТикТока налаже да продају апликацију до јануара 2025.

Санел Хаџић Патак

Хроника

Тражи се притвор за Санела Патка: Сумњичи се да је наводио људе на дрогу, пријети му дуга казна

Трамп је 25. септембра потписао извршну уредбу према којој план продаје ТикТока америчким и глобалним инвеститорима испуњава захтјеве националне безбједности утврђене законом из 2024. године и дао им 120 дана за завршетак преноса власништва. Такође је одложио спровођење закона до 20. јануара.

Према извршној уредби, ТикТок ће бити у већинском власништву и под контролом америчких субјеката, преноси Убрзање.рс.

