Да ли сте знали? Овај дио тијела се увијек уклања током обдукције

Обдукцијски техничар који на ТикТоку одговара на питања људи о обдукцији открио је шокантну чињеницу која је многе гледаоце оставила без ријечи. Смрт је неизбјежна и то је једина ствар која нам је свима заједничка.
Без обзира на то колико здраво једемо или колико маратона истрчимо, сви, нажалост, завршавамо на истом мјесту. Ипак, постоји нешто што нас све повезује и после смрти – уклањање једног дијела тијела, што многима звучи прилично језиво.
@big_led73 Reply to @teenie1228 you get to keep all your piercings except the tongue 👅 I take your tongue out #piercing #piercings #bodyjewelry #autopsy #autopsytech ♬ Something Stupid - Percy Faith & His Orchestra
Гералд Ледфорд, популарни техничар обдукције, користи ТикТок да би разјаснио митове и одговорио на најчешћа питања о томе шта се дешава са тијелом након смрти. Са чак 1,4 милиона пратилаца, показало се да, колико год се људи плашили смрти, толико су и радознали. Једна корисница га је питала шта се дешава са пирсинзима након смрти, истичући да жели да буду сахрањени заједно с њом. Ледфорд је тада открио: ''Једино што вадим је пирсинг на језику.“
То је зато што, ако тело доспије на сто за обдукцију, техничар мора да уклони језик. ''Увијек вадимо језик током обдукције. Морамо да провјеримо да ли је особа можда загризла језик или да ли у грлу има трагове дроге“, објаснио је. ''Због тога се скида пирсинг са језика, док сви остали остају.“
Тијело жене извучено из Дунава: Тражи се обдукција
Ледфорд је појаснио да је тај поступак важан како не би дошло до ометања форензичких анализа. Испоставило се да многи нису знали за ову праксу, па су коментари испод снимка били пуни запрепашћења. Једна корисница је написала: ''Управо сам одлучила да нећу умријети.“, док је друга додала: ''Чекај, шта? Свима се вади језик?“ Неки су чак питали – како се то тачно ради, преноси Блиц.
