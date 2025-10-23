Питала се зашто је сви гледају у продавници, а онда је схватила своју грешку

Извор:
Индекс
23.10.2025
12:31
Коментари:0
Британка се нашла у незгодној ситуацији док је куповала у Примарку, не схватајући зашто привлачи толику пажњу других купаца. Тек када је прошла поред огледала, схватила је колико је урнебесно погријешила.
Лорен је подијелила своје искуство у видеу на ТикТок-у, објашњавајући како се осјећа. „Шетала сам кроз Примарк и помислила сам, зашто ме, дођавола, сви гледају? Буквално ме људи гледају као... не знам“, рекла је у видеу.
„Прошла сам поред огледала и имам, дођавола, фарбу за обрве, зар не?“ додала је, показујући обрве прекривене тамном фарбом.
Свијет
Туже ОпенАИ: "Промјене на ChatGPT-у су убиле нашег сина"
Објаснила је да је управо била у салону љепоте да офарба обрве. Пошто воли тамније и гушће обрве, одлучила је да остави боју дуже него обично, што је значило да је морала сама да је обрише када је била задовољна резултатом.
„Остављам фарбу за обрве на обрвама око пола сата - 30 минута, 40 минута“, рекла је. „И да, људи само .. сваки пут када прођем поред њих!“
@laurenvinee
new eyebrows everyone x ♬ original sound - Laurenvinee🤠
Реакције на ТикТок-у
Њен видео је брзо постао виралан, а многи ТикТокери су коментарисали да им се десила иста ствар. „Ово сам била ја јуче, зашто ме сви гледају. О да - моје обрве!“, написао је један пратилац, док су многи додали да их је Лоренина незгода насмијала до суза.
(индекс)
Економија
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
03
14
57
14
51
14
38
14
35
Тренутно на програму