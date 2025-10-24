За ова четири знака крај године ће бити најтежи до сада

Извор:
24.10.2025
07:12
Ретроградни Сатурн у Рибама улази у свој завршни круг кроз овај знак, доносећи процес завршетака, кармичких лекција и дубоког суочавања са собом до фебруара 2026. године.
Ово је период у којем знакови као што су Рибе, Близанци, Дjевице и Стрелчеви коначно затварају поглавља која су отворена још у марту 2023. године, када је Сатурн ушао у овај знак након 30 година.
Овај завршни пролазак Сатурна кроз Рибе до фебруара 2026. означава крај једног великог кармичког циклуса за све нас нарочито за поменута четири знака, који ће изаћи из њега промијењени из коријена. Сатурн је посљедњи пут боравио у Рибама прије око 30 година.
РИБЕ
Сатурн у вашем знаку доводи вас до тачке потпуне зрелости. Током овог посљедњег ретроградног круга до фебруара 2026, Рибе ће морати да се суоче са свим оним што су избјегавале, било да је ријеч о односима, здрављу, емоцијама или одговорностима. Може доћи до умора и осјећаја притиска, али и до сазревања које доноси огромну снагу. Ово је вријеме када коначно схватате да границе нису казна, већ заштита.
У фебруару 2026. многе Рибе ће симболично "скинути стару кожу" и изаћи стабилније, мудрије и спремније за нови животни циклус.
СТРЕЛЧЕВИ
За Стрелчеве, ретроградни Сатурн у Рибама дјелује кроз поље дома, породице и унутрашње сигурности. До фебруара 2026. могуће су промјене везане за становање, односе са родитељима или осјећај припадности. Све што није постављено на здравим основама мора се сада исправити.
Многи Стрелчеви ће морати да преузму више одговорности у породици, али ће заузврат пронаћи стабилност коју дуго траже.
Кључ је у томе да не бјеже од емоција, већ да науче да их препознају и изразе.
ДЈЕВИЦЕ
Сатурн пролази кроз ваше поље партнерстава, па ретроградни циклус до фебруара 2026. доноси озбиљно преиспитивање односа, било да су љубавни, пословни или породични. Дјевице могу осјетити тежину обавеза или хладноћу у партнерству, али то је позив да поставе границе и схвате шта заиста желе од других.
Ако је веза стабилна, сада ће проћи кроз тест и постати јача, а ако није, Сатурн ће донијети јасноћу и крај. Ово је вријеме реализма, не идеализма.
БЛИЗАНЦИ
За Близанце, Сатурн ретроградан у Рибама тестира каријеру, јавни имиџ и амбиције. Могуће је да се осјећате као да стагнирате или да вам се труд не види, али ово је процес сазријевања који вас припрема за велики професионални преокрет послије фебруара 2026.године.
Сатурн вас учи стрпљењу, дисциплини и одговорности. Они који издрже притисак сада, биће награђени трајним успјехом у годинама које долазе.
