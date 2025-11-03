Словенци у Хрватској крали из аутомобила током свадби

Извор:
СРНА
03.11.2025
15:48
Карловачка полиција расписала је потјерницу за четворицом словеначких држављана због серије провала у аутомобиле током свадбених свечаности на подручју Дуге Ресе и Озља, а укупна штета процјењује се на око 5.900 евра.
Лопови су циљали паркирана возила гостију, а укупна штета процјењује се на око 5.900 евра.
Један од осумњичених напао је и полицајца, а цијела група је тренутно у бијегу, саопштила је Полицијсака управа карловачка.
Полиција 23-годишњег словеначког држављанина сумњичи да је, заједно с непознатим особама, у ноћи са 17. на 18. мај у Дугој Реси провалио у два аутомобила карловачких регистарских ознака. Том приликом је двојици 29-годишњака украден.
Исти 23-годишњак поновно је био активан у ноћи 7. на 8. јун на подручју Озља, гдје је с помагачима провалио у два аутомобила карловачких регистарских ознака те један словеначких. И у тим је случајевима мета био новац, а оштећени су хрватски и словеначки држављани.
Највећа акција десила се у ноћним часовима 14. јуна у Дугој Реси, када су 23-годишњак и његови сународници доби од 20, 19 и 28 година - провалила у шест аутомобила карловачких, сплитских и аустријских ознака. Новац су узели из два возила.
Када су полицијски службеници затекли 20-годишњака на дјелу, он је, како би спријечио хапшење, полицајца попрскао по лицу непознатим надражујућим средством и нанио му лакше тјелесне повреде. Након тога, група је побјегла с мјеста догађаја.
Општинском државном тужилаштву у Карловцу против четворице држављана Словеније поднесен је посебан извјештај због сумње да су почињена кривична дјела тешке крађе. Уз то се 20-годишњака терети и за кривично дјело присиле према службеној особи.
Осумњичени мушкарци тренутно су недоступни полицијским службеницима те је за њима расписана потјерница, наводи се у саопштењу.
