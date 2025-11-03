Logo

Породица убијеног Алеша му испунила жељу

Агенције

03.11.2025

13:43

Породица убијеног Алеша му испунила жељу
Породица убијеног Алеша Шутара (48) из Новог Места одлучила је да донира његове органе, пишу словеначки медији.

Породица је поручила да би то била и његова жеља, пренио је Индекс.

Треба подсјетити, четрдесетосмогодишњи угоститељ преминуо је средином октобра, у раним јутарњим сатима, након што је задобио ударац у главу испред ноћног клуба Локал Патриот.

Aleš Šutar

Регион

Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

Шутар је дошао по свог сина, којег је раније малтретирала група Рома. Покушао га је заштитити, али је нападнут. Један од нападача из те групе ударио га је у главу, и од посљедица ударца је преминуо. Задобио је тешке повреде главе, унутрашње крварење и пријелом вратног пршљена, а љекари га нису успјели спасити.

За убиство је осумњичен 21-годишњи Сабријан Јурковић, којем је истражни судија у Новом Месту одредио притвор. На суду је објављено да осумњичени није признао кривицу. Пријети му казна од пет до петнаест година затвора. Јурковић је као малољетник био евидентиран због имовинског криминала и кривичних дјела с елементима насиља, укључујући и сексуално злостављање особе млађе од петнаест година.

Алеш Шутар

Регион

Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

Због трагичног догађаја састао се и политички врх на захтјев премијера Роберта Голоба, а двоје министара поднијело је оставке.

Словеначка влада започела је припрему радикалних мјера за повећање безбједности, које су представљене на ванредној сједници општинског вијећа Новог Места. На подручје Полицијске управе Ново Место упућене су додатне полицијске снаге и посебне јединице ради удвостручења полицијске присутности, док је директор полиције Дамјан Петрич наложио стручни надзор над радом тамошње полицијске управе.

Голоб је нагласио да се поједине мјере, попут обавезног похађања вртића и школа, већ проводе од 1. септембра, али да оне не могу спријечити насиље које се догађа изван образовних институција. Нови пакет промјена, рекао је, донијеће другачији приступ насилничком понашању одраслих особа.

Словенија

