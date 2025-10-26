Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

Извор:
Телеграф
26.10.2025
21:51
Коментари:0
У Новом Месту се догодила трагедија чија је невина жртва био Алеш Шутар, познати угоститељ, ди-џеј и отац двоје дјеце.
Алеш Шутар је био Новомештанин са Жибертовог хриба. Његови пријатељи су га цијенили као изузетног музичког познаваоца, преноси "Долењскил ист".
Алеш је био је прави лексикон савремене музике, био је и ди-џеј, посљедњи наступ у овој улози под умјетничким именом ди-џеј Ацо био је у четвртак на традиционалној Градској модној ревији.
Када је омладински клуб "ЛокалПатриот" још био на Главном тргу, тамо је наступао и као ди-џеј. У младости се бавио и спортом, тренирао је атлетику, преноси Телеграф.
Након завршетка средње школе студирао је организацију рада и, прије година, заједно са још тројицом пријатеља, покренуо је угоститељски посао у башти Сан Себастијан, а најскорије, као менаџер, водио је неколико ресторана, од "При водњаку", бара "Аркада до Кавке", бистроа "Мароф" и бара "БарБар".
Aco, ni te več. Ampak tebi v spomin in v opomin vsem nam... Dolenjci ne bomo več tiho.https://t.co/KhA8qAfIbF pic.twitter.com/8OZldI9lmW— Dolenjski list (@dolenjskilist) October 26, 2025
Подсјећамо, Алеш Шутар је преминуо у болници од повреда које је задобио након што је претучен када је дошао у клуб да заштити сина кога је малтретирала група младића. Ова трагедија је узнемирила јавност у Словенији, а двоје министара је поднијело оставке премијеру Роберту Голобу.
Трагедија се догодила у ноћи између петка и суботе, а данас је објављен и узнемирујући снимак премлаћивања несрећног Алеша. Након што је овај злочин довео до оставки двоје министара (правде и унутрашњих послова), најављено је и одржавање ванредне седнице словеначог парламента.
Регион
3 ч0
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму