Ловци упозоравају на медвједе: ''Долазе до градских улица''

26.10.2025

20:46

Ловци упозоравају на медвједе: ''Долазе до градских улица''
Фото: Pexels

Удружење ловаца "Стогово" из Дебра у западном дијелу Сјеверне Македоније, издало је упозорење због повећане појаве дивљих животиња у градским и руралним подручјима, укључујући медвједе, дивље свиње и вукове.

Ова појава је нарочито изражена у јесењим мјесецима када дивље животиње, посебно медвједи, траже више хране како би се припремили за зиму.

Прије неколико дана, грађани Дебра затекли су одраслог медвједа на главном булевару у граду. На срећу, није било повређених, али удружење упозорава да овакве ситуације представљају озбиљан ризик за безбједност грађана, преноси А1Он.

"Не трчите - медвјед је много бржи од човјека, не вичите, нити га провоцирајте, не прилазите му ради фотографисања или снимања видео записа, никада га не храните, јер ће се навићи да се поново враћа, не пратите га у шуму, не остављајте храну испред своје куће или зграда", наводи се у апелу удружења, које савјетује грађане да остану мирни и полако се повуку у случају сусрета са медвједом.

У саопштењу се додаје да не треба правити нагле покрете, не треба гледати медвједа директно у очи, а ако је на већој удаљености, треба пљескати рукама и говорити нормалним тоном како би се животиња удаљила.

"Грађани морају бити свјесни опасности и суздржати се од импулсивних потеза. У сваком случају, одмах треба да обавијесте полицију, шумску службу или општину", поручују из удружења.

