Logo

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак бруталног премлаћивања оца који је хтио да помогне сину, ударали га до смрти

26.10.2025

17:24

Коментари:

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак бруталног премлаћивања оца који је хтио да помогне сину, ударали га до смрти
Фото: Pexels

У ноћи између четвртка и петка у Новом Месту у Словенији догодила се брутална туча у којој је тешко повријеђен мушкарац, а касније је преминуо. Инцидент се догодио нешто послије 2:30 у Розмановој улици.

Према наводима медија, младић је испред клуба „ЛокалПатриот“ позвао оца и рекао му да му пријети група мушкараца. Отац, познати угоститељ из Новог Места Алеш Шутар, одмах је дошао помоћи сину, али су га напали и брутално претукли. Током напада изгубио је пулс, а иако су га љекари хитне помоћи успјели оживјети, преминуо је истог дана нешто прије 22 сата.

Брак вјенчање

Регион

Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу

На снимку који се појавио види се човјек који лежи без свијести на тротоару, док присутни покушавају смирити нападача. Полиција је потврдила да се инцидент догодио испред клуба, те навела да су двије интервенције исте ноћи биле временски близу, али нису биле међусобно повезане. У тучи су, према првим налазима, учествовале су три особе.

Овај трагични догађај дубоко је потресао словеначку јавност. Због њега су двоје министара поднијели оставке, међу њима и министарка правде Андреја Катич, која је своју оставку понудила премијеру Роберту Голобу. Премијер је сазвао хитан састанак с представницима владе и правосуђа како би се размотриле мјере против све учесталијег насиља.

Полиција је одмах покренула истрагу, обавила увиђај и идентификовала осумњиченог 20-годишњака, који је касније ухапшен. Истрага је још у току.

Синер

Тенис

Синер преко Зверева до трофеја у Бечу

Градоначелник Грегор Мацедони и градске власти осудили су напад, упозоривши да насиље у југоисточном дијелу Словеније постаје све озбиљнији друштвени проблем на који држава мора одлучније реаговати.

Подијели:

Тагови:

Словенија

Туча

preminuo muškarac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

За вечерас најављен снијег у овим дијеловима БиХ

2 ч

0
У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу

Свијет

У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу

2 ч

0
Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

Србија

Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

2 ч

0
Света Петка

Занимљивости

Према народном вјеровању овако треба провести ноћ уочи Свете Петке

2 ч

0

Више из рубрике

Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу

Регион

Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хрватска на ногама: У два дана нестале двије д‌јевојчице и младић

3 ч

0
Два министра поднијела оставке, становници у Новом Месту упалили свијеће

Регион

Два министра поднијела оставке, становници у Новом Месту упалили свијеће

5 ч

0
Хитан састанак Владе Словеније, министар правосуђа најављује оставку

Регион

Хитан састанак Владе Словеније, министар правосуђа најављује оставку

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Оженио се МЦ Стојан

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner