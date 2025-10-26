УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак бруталног премлаћивања оца који је хтио да помогне сину, ударали га до смрти

26.10.2025
17:24
Коментари:0
У ноћи између четвртка и петка у Новом Месту у Словенији догодила се брутална туча у којој је тешко повријеђен мушкарац, а касније је преминуо. Инцидент се догодио нешто послије 2:30 у Розмановој улици.
Према наводима медија, младић је испред клуба „ЛокалПатриот“ позвао оца и рекао му да му пријети група мушкараца. Отац, познати угоститељ из Новог Места Алеш Шутар, одмах је дошао помоћи сину, али су га напали и брутално претукли. Током напада изгубио је пулс, а иако су га љекари хитне помоћи успјели оживјети, преминуо је истог дана нешто прије 22 сата.
На снимку који се појавио види се човјек који лежи без свијести на тротоару, док присутни покушавају смирити нападача. Полиција је потврдила да се инцидент догодио испред клуба, те навела да су двије интервенције исте ноћи биле временски близу, али нису биле међусобно повезане. У тучи су, према првим налазима, учествовале су три особе.
Овај трагични догађај дубоко је потресао словеначку јавност. Због њега су двоје министара поднијели оставке, међу њима и министарка правде Андреја Катич, која је своју оставку понудила премијеру Роберту Голобу. Премијер је сазвао хитан састанак с представницима владе и правосуђа како би се размотриле мјере против све учесталијег насиља.
Полиција је одмах покренула истрагу, обавила увиђај и идентификовала осумњиченог 20-годишњака, који је касније ухапшен. Истрага је још у току.
Градоначелник Грегор Мацедони и градске власти осудили су напад, упозоривши да насиље у југоисточном дијелу Словеније постаје све озбиљнији друштвени проблем на који држава мора одлучније реаговати.
Takole so“občani”,pred umorom očeta Aleša, pretepli mladostnika. @policija_si je bila obveščena in je“ukrepala” tako,da je napisala plačilni nalog.Nesposobni minister in marionetni direktor sta na @24ur_com pojasnjevala,da je stanje umorjenega stabilno. pic.twitter.com/5hVWPwxzd8— Aleš Hojs (@aleshojs) October 26, 2025
