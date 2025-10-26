У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу

Извор:
СРНА
26.10.2025
17:07
Коментари:0
Њемачка полиција открила је у једном комбију шест понија, двије ламе, магарца и птицу нанду, приликом рутинске контроле саобраћаја на аутопуту, преносе данас њемачки медији.
Пронађене животиње нису имале воде ни довољно простора и ваздуха у возилу.
Занимљивости
Према народном вјеровању овако треба провести ноћ уочи Свете Петке
Како је саопштила саобраћајна полиција, услови незаконитог транспорта животиња угрозили су њихову добробит, а возач комбија није могао да покаже било какав доказ о власништву, или поријеклу животиња.
Према наводима полиције, шездесетједногодишњи возач из Холандије изјавио је да је ријеч о приватном транспорту.
Инцидент се догодио на аутопуту А10 у близини Берлина, током ноћне контроле саобраћаја.
Србија
Миломир Марић напушта Хепи телевизију
О инциденту је обавијештена ветеринарска служба за хитне интервенције која је привремено смјестила животиње у свој објекат.
Друштво
2 ч0
Сцена
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму