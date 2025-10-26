Logo

У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу

Извор:

СРНА

26.10.2025

17:07

Коментари:

0
У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу
Фото: Pexels

Њемачка полиција открила је у једном комбију шест понија, двије ламе, магарца и птицу нанду, приликом рутинске контроле саобраћаја на аутопуту, преносе данас њемачки медији.

Пронађене животиње нису имале воде ни довољно простора и ваздуха у возилу.

Света Петка-26102025

Занимљивости

Према народном вјеровању овако треба провести ноћ уочи Свете Петке

Како је саопштила саобраћајна полиција, услови незаконитог транспорта животиња угрозили су њихову добробит, а возач комбија није могао да покаже било какав доказ о власништву, или поријеклу животиња.

Према наводима полиције, шездесетједногодишњи возач из Холандије изјавио је да је ријеч о приватном транспорту.

Инцидент се догодио на аутопуту А10 у близини Берлина, током ноћне контроле саобраћаја.

milomir maric

Србија

Миломир Марић напушта Хепи телевизију

О инциденту је обавијештена ветеринарска служба за хитне интервенције која је привремено смјестила животиње у свој објекат.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

životinje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

Друштво

Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

2 ч

0
Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

Сцена

Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

2 ч

0
У Бањалуци одржана конвенција Покрета Сигурна Српска

Бања Лука

У Бањалуци одржана конвенција Покрета Сигурна Српска

2 ч

0
Како треба разговарати са вјештачком интелигенцијом?

Наука и технологија

Како треба разговарати са вјештачком интелигенцијом?

2 ч

0

Више из рубрике

Operacija, operaciona sala

Свијет

Д‌јечак хитно оперисан, прогутао 100 магнета: Спојили се у ланце у цријевима

3 ч

0
Фицо: Братислава неће финансирати војну помоћ ЕУ за Кијев

Свијет

Фицо: Братислава неће финансирати војну помоћ ЕУ за Кијев

3 ч

0
Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа

Свијет

Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа

5 ч

0
Захарова: Земље ЕУ распаљују мржњу у срцима људи

Свијет

Захарова: Земље ЕУ распаљују мржњу у срцима људи

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Оженио се МЦ Стојан

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner