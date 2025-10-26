Извор:
Дјечак је четири дана имао болове у стомаку, након чега је примљен у болницу Тауранга на новозеландском Сјеверном острву, пренио је New Zealand Medical Journal.
Љекари су установили да су се магнети спојили и формирали четири ланца унутар његових цријева. Хирурзи су потом извадили магнете и уклонили дијелове дјечакових оштећених цријева, преноси Танјуг.
Како су навели љекари, дјечак је прогутао између 80 и 100 неодимских магнета велике снаге величине 5x2 милиметара, седам дана прије хоспитализације.
Дечак, чији идентитет није наведен, је након осам дана отпуштен из болнице.
Власти Новог Зеланда забраниле су 2013. године продају малих снажних магнета, након што је влада упозорила да би дјеца могла да задобију озбиљне повреде ако их прогутају, било из знатижеље, или док се играју с њима.
Тадашњи новозеландски министар за заштиту потрошача Сајмон Бриџис изјавио је да, иако се ови магнети обично продају одраслима као играчке за канцеларију и многи брендови имају строга безбједносна упозорења, они представљају превелики ризик за дјецу.
Он је као аргумент навео претходне хоспитализације дјеце у САД и Аустралији.
Како је навео "New Zealand Medical Journal", спровођење дугогодишње забране магнета представља изазов, јер они и даље могу лако да се купе онлајн путем.
Према наводима листа, иако ови закони могу да се спроводе локално, теже је регулисати производе које испоручују страни трговци на великим онлајн тржиштима.
У извјештају се наводи да су магнети купљени путем кинеске онлајн платформе Тему, а из ове компаније у изјави за НБЦ Њуз рекли су да још не могу да потврде да ли су дотични магнети купљени путем нове платформе.
