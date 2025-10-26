Извор:
Sputnjik
26.10.2025
13:59
Земље Европске уније доводе до лудила и распаљују мржњу у срцима људи, а задатак народне дипломатије је да спријечи глобални рат, изјавила је званична представница Министарства спољних послова Русије, Марија Захарова.
„Наш задатак данас је да учинимо све да не почне глобални рат. Погледајте шта се дешава у Европи. Погледајте до ког лудила долазе земље Европске уније. Они распаљују мржњу у срцима људи“, рекла је Захарова на Међународном форуму сарадње.
Како је истакла Захарова, док европске земље „активно распаљују мржњу у срцима људи“, задатак народних дипломата није само да се друже, причају ради самог процеса, већ треба да имају конкретан циљ, како у будућности не би било потребе да се отварају врата за људе који бјеже од различитих облика нацизма, расизма и ксенофобије.
„То зависи од сваког од вас, то зависи од свих нас“, закључила је дипломата.
