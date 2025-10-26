Logo

Пуцњава на Универзитету, има мртвих и рањених

Извор:

Танјуг

26.10.2025

12:34

Коментари:

0
Пуцњава на Универзитету, има мртвих и рањених
Фото: pexels

Најмање једна особа је погинула, а шест је рањено синоћ у пуцњави на Универзитету Линколн у америчкој савезној држави Пенсилванији, саопштио је окружни тужилац.

Рекао је да је једна особа која је имала ватрено оружје приведена, као и да се истражује да ли је било више нападача, пренио је АП.

Hapšenje, lisice

Свијет

Ухапшен осуђеник који је грешком пуштен из затвора

До пуцњаве је дошло током прославе након рагби утакмице.

У истрази учествује и ФБИ.

Универзитетски кампус се налази око 70 километара југозападно од Филаделфије.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Filadelfija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брзи воз Кина

Наука и технологија

Кина тестира најбржи воз на свијету

1 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Гужве на ГП према Хрватској

1 ч

0
Правни сектор расте захваљујући вјештачкој интелигенцији

Економија

Правни сектор расте захваљујући вјештачкој интелигенцији

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У Бањалуци двије саобраћајке у пар стотина метара

1 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен осуђеник који је грешком пуштен из затвора

Свијет

Ухапшен осуђеник који је грешком пуштен из затвора

1 ч

0
Олуја Мелиса прерасла у ураган: Страх од катаклизме над Карибима

Свијет

Олуја Мелиса прерасла у ураган: Страх од катаклизме над Карибима

1 ч

0
Трамп на азијској турнеји: Потписан мировни споразум Тајланда и Камбоџе

Свијет

Трамп на азијској турнеји: Потписан мировни споразум Тајланда и Камбоџе

3 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Русија има много правих пријатеља

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner