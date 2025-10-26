Пуцњава на Универзитету, има мртвих и рањених

Извор:
Најмање једна особа је погинула, а шест је рањено синоћ у пуцњави на Универзитету Линколн у америчкој савезној држави Пенсилванији, саопштио је окружни тужилац.
Рекао је да је једна особа која је имала ватрено оружје приведена, као и да се истражује да ли је било више нападача, пренио је АП.
До пуцњаве је дошло током прославе након рагби утакмице.
У истрази учествује и ФБИ.
Универзитетски кампус се налази око 70 километара југозападно од Филаделфије.
