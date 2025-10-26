Како треба разговарати са вјештачком интелигенцијом?

26.10.2025
Људи често разговарају неформално с АИ четботовима, што може смањити прецизност њиховог разумијевања.
Ново истраживање показује да прилагођавање стила и тренирање АИ модела могу значајно побољшати разумијевање корисничких намјера.
Научници Фулеи Зханг и Зхоу Yу из Амазона анализирали су како корисници комуницирају с људским агентима у поређењу с четботовима заснованим на великим језичким моделима (ЛЛМ). Користећи модел Цлауде 3.5 Соннет, процјењивали су пристојност, течност и разноврсност вокабулара. Утврдили су да су корисници знатно мање формални и пристојни када разговарају с четботовима. Комуникација с људским агентима била је 14,5% формалнија и пристојнија, 5,3% течнија и 1,4% разноврснија у рјечнику.
Корисници прилагођавају свој језички стил у разговорима с ЛЛМ-овима тако што шаљу поруке које су краће, директније, мање формалне и граматички једноставније. Ово понашање, наводе аутори истраживања објављеног на препринт серверу арXив, вјероватно произлази из схватања да цхатботови нису толико друштвено осјетљиви и да мање могу да тумаче нијансе.
У другој фази истраживања, Зханг и Yу обучили су модел Мистрал 7Б на 13.000 разговора између људи, а затим га тестирали на 1.357 интеракција корисника с четботовима. Пошто је Мистрал трениран на људским дијалозима, често је погрешно тумачио корисничке намјере у разговорима с АИ-ем, због раније наведених разлика.
Покушаји побољшања разумијевања помоћу Цлауде АИ, који су укључивали стилску преоблику корисничких порука у „минимални“ или „обогаћени“ облик, заправо су смањили прецизност за 2,6% односно 1,8%. Комбиновањем оба приступа, прецизност се побољшала за 2,9%, што показује важност прилагођавања стила комуникације.
Ноах Гиансирацуса са Универзитета Бентлеј, који није учествовао у истраживању, сматра да различит тон према четботовима не треба посматрати негативно.
„Добро је када људи знају да разговарају с ботовима и прилагођавају своје понашање у складу с тим“, рекао је он, преноси Зимо.
