Logo

Како треба разговарати са вјештачком интелигенцијом?

26.10.2025

16:32

Коментари:

0
Како треба разговарати са вјештачком интелигенцијом?
Фото: Pexel/ThisIsEngineering

Људи често разговарају неформално с АИ четботовима, што може смањити прецизност њиховог разумијевања.

Ново истраживање показује да прилагођавање стила и тренирање АИ модела могу значајно побољшати разумијевање корисничких намјера.

Operacija, operaciona sala

Свијет

Д‌јечак хитно оперисан, прогутао 100 магнета: Спојили се у ланце у цријевима

Научници Фулеи Зханг и Зхоу Yу из Амазона анализирали су како корисници комуницирају с људским агентима у поређењу с четботовима заснованим на великим језичким моделима (ЛЛМ). Користећи модел Цлауде 3.5 Соннет, процјењивали су пристојност, течност и разноврсност вокабулара. Утврдили су да су корисници знатно мање формални и пристојни када разговарају с четботовима. Комуникација с људским агентима била је 14,5% формалнија и пристојнија, 5,3% течнија и 1,4% разноврснија у рјечнику.

Корисници прилагођавају свој језички стил у разговорима с ЛЛМ-овима тако што шаљу поруке које су краће, директније, мање формалне и граматички једноставније. Ово понашање, наводе аутори истраживања објављеног на препринт серверу арXив, вјероватно произлази из схватања да цхатботови нису толико друштвено осјетљиви и да мање могу да тумаче нијансе.

njemacka zastava

Економија

Економска криза тресе Њемачку?

У другој фази истраживања, Зханг и Yу обучили су модел Мистрал 7Б на 13.000 разговора између људи, а затим га тестирали на 1.357 интеракција корисника с четботовима. Пошто је Мистрал трениран на људским дијалозима, често је погрешно тумачио корисничке намјере у разговорима с АИ-ем, због раније наведених разлика.

Покушаји побољшања разумијевања помоћу Цлауде АИ, који су укључивали стилску преоблику корисничких порука у „минимални“ или „обогаћени“ облик, заправо су смањили прецизност за 2,6% односно 1,8%. Комбиновањем оба приступа, прецизност се побољшала за 2,9%, што показује важност прилагођавања стила комуникације.

Ноах Гиансирацуса са Универзитета Бентлеј, који није учествовао у истраживању, сматра да различит тон према четботовима не треба посматрати негативно.

дјевојчица

Породица

Једно женско име је све популарније: Кратко је, а симболише радост и доброту

„Добро је када људи знају да разговарају с ботовима и прилагођавају своје понашање у складу с тим“, рекао је он, преноси Зимо.

Подијели:

Тагови:

četbot

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три кључне ствари које показују да сте пронашли партнера за цијели живот

Љубав и секс

Три кључне ствари које показују да сте пронашли партнера за цијели живот

3 ч

0
Српско "сиротињско јело" међу кулинарским драгуљима свијета

Занимљивости

Српско "сиротињско јело" међу кулинарским драгуљима свијета

3 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Црквени рецепт за славско жито: Ево шта вам је потребно од састојака

3 ч

0
Детаљи судара шкоде и реноа: Повријеђено пет особа

Хроника

Детаљи судара шкоде и реноа: Повријеђено пет особа

3 ч

0

Више из рубрике

Брзи воз Кина

Наука и технологија

Кина тестира најбржи воз на свијету

6 ч

0
Ако примјетите да рутер свијетли црвено поноћи, ево шта треба да урадите

Наука и технологија

Ако примјетите да рутер свијетли црвено поноћи, ево шта треба да урадите

1 д

0
У Кини откривена 52 фосила џиновских панди

Наука и технологија

У Кини откривена 52 фосила џиновских панди

1 д

0
Vocap telefon

Наука и технологија

ChatGPT ускоро недоступан на WhatsAppu

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

19

08

Градоначелница Лознице честитала славу Угљевику: Вук и Филип нас заувијек вежу

19

05

Док позивају на јединство, странке им се осипају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner