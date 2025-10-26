Српско "сиротињско јело" међу кулинарским драгуљима свијета

26.10.2025
16:04
Коментари:0
Проја, специјалитет који се на нашим просторима сматрао "сиротињским јелом", нашао се на листи најукуснијих хљебова на свијету.
Наиме, у најновијем CNN-овом серијалу под називом World’s 50 Best Breads, овај једноставни кукурузни хљеб уврштен је међу кулинарске драгуље свијета, преноси Citymagazin.
У конкуренцији хљебова из Јапана, Етиопије, Италије и Француске, скромна проја пронашла је своје заслужено мјесто међу највећима.
CNN пише да је хљеб једно од најстаријих и најједноставнијих јела на свијету, али и симбол заједништва – и да свака земља има своју верзију тог основног, али чаробног рецепта. Од танких лепиња до густих векни, свака култура развила је свој јединствени начин да од брашна, воде и времена направи магију, преноси Serbian Times.
Од јапанског млијечног хљеба до српске проје, CNN-ova листа показује да хљеб није само храна – то је прича о традицији, мирису дома и универзалном језику који сви разумијемо.
Иако долазе из различитих култура и континената, сви ови хљебови имају нешто заједничко: моменат топлине и задовољства кад се први пут преломе прстима.
Савјети
Црквени рецепт за славско жито: Ево шта вам је потребно од састојака
CNN описује проју као „скроман, али неодољив кукурузни хљеб који се лако припрема и савршено уклапа уз свако јело“.
Традиционално се прави од кукурузног брашна, јогурта, јаја и уља, а неријетко се обогаћује сиром или зеленишем.
Неки од хљебова који су се нашли на CNN листи:
Baguette (Француска) – најпознатији француски хљеб, дугуљаста векна с хрскавом кором и меканом унутрашњошћу, симбол свакодневног живота у Паризу.
Naan (Индија / Пакистан) – мекани бијели хљеб печен у глиненој пећи, незаобилазан уз јела од карија. CNN га описује као "топли загрљај сваког индијског оброка".
Injera (Етиопија) – порозни, спужвасти хљеб од teffa, који се користи и као тањир и као прибор за јело, наводи CNN.
Focaccia (Италија) – златни хљеб с маслиновим уљем и рузмарином, омиљен широм Италије. "Једноставна, ароматична и бескрајно утјешна", пише CNN.
Pão de queijo (Бразил) – хљеб од сира и брашна од касаве, мекан, еластичан и савршено мирисан. Популаран као доручак, али и као топли залогај током дана.
Pretzel (Њемачка) – чувени перец, хрскав споља и мекан изнутра, симбол њемачке уличне хране и пивских фестивала.
Cornbread (САД) – кукурузни хљеб америчког југа, који се најчешће пече у тигању од ливеног гвожђа и сервира уз пасуљ или пилетину.
Khachapuri (Грузија) – чувени грузијски хлеб у облику чамца, пуњен сиром и јајетом које се топи у средини. CNN га описује као "прави ужитак за сва чула".
Пита (Грчка) – мека и еластична, идеална за гирос, али и као додатак многим јелима с Медитерана.
Симит (Турска) – хрскави круг хлеба посут сусамом, продаје се на сваком ћошку Истанбула. CNN га назива "једним од најљепших примјера једноставног савршенства".
Проја је била обавезни дио војничког менија у 19. вијеку – због једноставне припреме и дуге свјежине.
У неким крајевима Србије разликују се проја (без сира) и пројара (са сиром или кајмаком).
Најпознатија манифестација посвећена овом јелу је Дани проје у Пећинцима, који сваке године окупљају десетине домаћих произвођача.
У модерним варијантама, проја се данас прави и са спанаћем, тиквицама, па чак и сушеним парадајзом.
Најновије
Најчитаније
19
20
19
17
19
16
19
10
19
08
Тренутно на програму