Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено

Извор:

СРНА

27.12.2025

10:31

Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено
Фото: АТВ

Једна особа је погинула, а десеторо је повријеђено када је аутобус слетио са пута и преврнуо се у Витепској области у Бјелорусији, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Бјелорусије.

У саопштењу је наведено да је погинула 53-годишња жена, док је 10 лица пребачено у болнице, укључујући једног пацијента који је на интензивној њези.

У аутобусу, који се кретао према Москви, била су два возача и 12 путника, саопштило је Министарство.

