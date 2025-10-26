У Бањалуци одржана конвенција Покрета Сигурна Српска

26.10.2025
16:39
У Бањалуци је одржана конвенција Покрета Сигурна Српска, на чијем челу је Драшко Станивуковић, који је рекао да су Републици Српској потребне промјене.
Покрет је формиран 19. октобра на Јахорини, када су предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић, предсједник Независног покрета "Својим путем" Игор Радојичић и бивши члан Демоса Дејан Којић потписали споразум о његовом оснивању.
"Данас смо, од 19. октобра од оснивања на Палама до данас, показали колико можемо, до краја године ћемо формирати 30 општинских одбора Покрета Сигурна Српска, обићи ћемо сваки дио Републике Српске, и када све то завршимо наредне године, на велики начин ћемо се појавити на изборима", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник Покрета Сигурна Српска.
Најавио је и да ће ПСС у уторак имати састанак са СДС-ом.
Потпредсједник Покрета Игор Радојичић истакао је да су велики циљеви и планови.
Потпредсједник Дејан Којић рекао је да Покрет Сигурна Српска већ на почетку има озбиљну инфраструктуру која ће временом сигурно јачати и спремно дочекати изборе 2026. године.
