"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

Удружења ветерана Гарде "Пантери" поново су данас од градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића затражили објављивање финансијског извјештаја о градњи централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.
Из Удружења наводе да "нервозни Станивуковић моралише и напада све друге, док истовремено скрива финансијски извјештај о градњи централног спомен-обиљежја".
- Зашто јавности не објасни како је склопио посао са хрватском компанијом "Раде Кончар", која је у рату радила за војску и израђивала ракете које су побиле хиљаде српских војника? - питају ветерани.
