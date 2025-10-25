Logo

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

Удружења ветерана Гарде "Пантери" поново су данас од градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића затражили објављивање финансијског извјештаја о градњи централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.

Из Удружења наводе да "нервозни Станивуковић моралише и напада све друге, док истовремено скрива финансијски извјештај о градњи централног спомен-обиљежја".

narodno pozoriste srpske

Бања Лука

Здравствени кутак у храмовима културе

- Зашто јавности не објасни како је склопио посао са хрватском компанијом "Раде Кончар", која је у рату радила за војску и израђивала ракете које су побиле хиљаде српских војника? - питају ветерани.

