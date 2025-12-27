Logo
Гужва на граници са Хрватском не јењава

СРНА

27.12.2025

16:33

Гужва на граници са Хрватском не јењава
Појачан је саобраћај и дужа су чекања граници са Хрватском на излазу из БиХ на граничним прелазима Градишка, Козарска Дубица, Костајница, Градина и Велика Кладуша, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Гужва је и на улазу у БиХ на граничном прелазу Градишка, као и у Броду и Орашју.

На осталим граничним прелазима повремено се појачава промет путничких возила, али за сада протиче уз задржавања до 30 минута, кажу у АМС-у.

