Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

Извор:
Независне
27.10.2025
05:33
Коментари:0
У словеначком Новом Месту догодила се страшна трагедија у којој је живот изгубио Алеш Шутар (48), угоститељ, ди-џеј и отац двоје дјеце. Њега је у ноћи са петка на суботу претукла група Рома, те је подлегао повредама.
Шутар је био становник Новог Места. Био је ди-џеј, познат под умјетничким именом DJ Acco. У младости се бавио и спортом, тренирао је атлетику, преносе словеначки медији.
Радио је као менаџер више ресторана, а суграђани су га познавали и као љубазног и увијек насмијаног конобара у једном бару. Има сина и кћерку, а управо га је син те ноћи звао да дође по њега јер му је група Рома пријетила. Због његовог убиства ухапшен је двадесетједногодишњак.
ALEŠ NI “ŽRTEV INCIDENTA”. ALEŠ JE ŽRTEV DRŽAVNE IZDAJE. — Stranka Straža - Katoliška narodna stranka (@StrankaStraza) October 25, 2025
Aleš je bitko za življenje žal izgubil. Ubili so ga cigani, ker je branil svojega OTROKA! 💔
Cigani že leta:
- Napadajo Slovence
- Ropajo naše domove
- Ubijajo naše ljudi
- Grozijo našim družinam
- Zlorabljajo… pic.twitter.com/nwQDr731bW
Од Шутара се на друштвеним мрежама опраштају његови пријатељи, суграђани и људи широм региона које је дирнула ова трагедија.
"Био је отац који је отишао да спаси свог сина. Јер је држава, којом сада очито управљају криминалци и која штити криминалце, заказала...", стоји у једној од објава.
Vsi smo Aleš Šutar https://t.co/EbOIf5UgkQ Morilec je Sabri…#novomesto #lokalpatriot #dolenjska #cigani #romi #breaking #vspomin pic.twitter.com/o4ajfundPs— Krizni menedžer (@kriznimenedzer) October 26, 2025
Након бруталног убиства 48-годишњака, словеначка влада одржала је хитан састанак на којем су договорене мјере за побољшање безбједносне ситуације.
Прихваћене су оставке министра правосуђа Андреје Катич и министра унутрашњих послова Боштјана Поклукара, а државни секретар за националну и међународну безбједност Војко Волк истакао је да је неопходно одмах реаговати како би се грађанима вратило повјерење у безбједност, пише портал *Delo.*
"Ови приједлози иду у смјеру да реагујемо одмах и да покажемо да желимо успоставити надзор над ситуацијом која ће људима вратити повјерење у њихову безбједност, да ћемо на стручном нивоу и на нивоу репресивних органа учинити све што се у оквиру постојећег законодавства може учинити. И да ће потом струка и политика на средњорочном плану што прије учинити оно што се након јучерашњег догађаја показује као изричита нужност," поручио је Волк.
Регион
15 ч0
Економија
4 ч0
БиХ
10 ч0
БиХ
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
25
08
24
08
23
08
19
08
19
Тренутно на програму