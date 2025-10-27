Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

ALEŠ NI “ŽRTEV INCIDENTA”. ALEŠ JE ŽRTEV DRŽAVNE IZDAJE.



Aleš je bitko za življenje žal izgubil. Ubili so ga cigani, ker je branil svojega OTROKA! 💔



Cigani že leta:



- Napadajo Slovence

- Ropajo naše domove

- Ubijajo naše ljudi

- Grozijo našim družinam

- Zlorabljajo… pic.twitter.com/nwQDr731bW