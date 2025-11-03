Цеца о непријатној ситуацији на концерту: ''Пласиране су лажи..''

Наиме, Цеца је чим је изашла из аута поздравила новинаре и одговорила на питање како је.

- Добар дан, одлично сам!

Новинарка је Цеци упутила питање о ситуацији која се догодила претходногног викенда у Велесу, на шта је она одговорила.

- Јел сте ви новинари? А, што нисте истражили? - упитала је Цеца, на шта је новинар додао да су истражили да јој је дјевојка из публике дала заставу.

- И даље? Па како ништа. Пласиране су лажи да ми је прекинут концерт и да сам присилно спуштена с бине. Јел то тачно? Отпјевала преко два и по сата, част изузецима. Јесте, десила се та ситуација и ја сам већ дала изјаву на ту тему и то је ријешено. Има горих афера за које нисте смарали моје колеге, па сад малтене подршка. Шта се људи десило? Ја трајем 40 година и у животу нисам имала запаљиву изјаву, а камоли нешто друго.

- Људи вријеђају људе, вријеђају своје колеге.. Ви се фановски понашате. Е то је срамота, то је срамота...

"Жао ми је ако је тај чин некога повредио"

Балканска звијезда Светлана Цеца Ражнатовић огласила се након што је у Велесу подигла заставу Бугарске.

- Није страно да увијек радо прихватим сваку заставу из моје публике, јер је то моја публика, мој народ, моји људи. Нас повезује љубав према пјесми, без обзира одакле ко долази. Жао ми је ако је тај чин некога повриједио - то ми заиста није била намјера, а посебно не да повриједим или увриједим домаћине. Вјерујем да то знате. Хвала вам на дивној вечери, на прелијепој енергији, љубави и успоменама које смо заједно створили - изјавила је Цеца која је у Велесу одржала читав концерт у трајању од два сата, те исти ни у једном тренутку није прекинут.

На рекације које се дијеле на друштвеним мрежама, Цеца поручује:

- Реакције су се догодиле у сали, између моје публике и мене. Ми знамо како смо се провели - шта је било лијепо, а шта мање лијепо у концерту који је трајао два сата. То је оно што је најважније. Нећемо се бавити реакцијама на друштвеним мрежама, јер сви ми који смо те вечери били заједно у Велесу знамо шта се заиста догодило. Ништа и нико не може да стане између моје публике и мене - изјавила је Светлана Цеца Ражнатовић.