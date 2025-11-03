Logo

Вратила се краљица голотиње на Инстаграм

Вратила се краљица голотиње на Инстаграм

Бјанка Ћенсори вратила се на Инстаграм са фотографијом која је привукла сву пажњу, откривајући задњицу, након што је мјесец била потпуно ван друштвених мрежа.

Супруга Кањеа Веста није оставила много машти у бодију са заводљивим кројем који је истакао њене облине.

Аустралијска манекенка (30) употпунила је изглед чарапама и сребрним штиклама док је сјед‌јела на столици у заводљивој пози.

Повратак на друштвене мреже догодио се након што је Ћенсори у септембру најавила лансирање новог бренда.

Привукла ју је Ноћ вјештица, па је тако позирала са крвавим ножем близу усана.

Манекенка је позната по смјелим модним изборима, која често укључују мало или нимало од‌јеће.

Један од најдрастичнијих стајлинга носила је на црвеном тепиху Гремија у фебруару, у потпуно провидној мини хаљини.

