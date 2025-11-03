Вратила се краљица голотиње на Инстаграм

Извор:
Аваз
03.11.2025
09:57
Коментари:0
Бјанка Ћенсори вратила се на Инстаграм са фотографијом која је привукла сву пажњу, откривајући задњицу, након што је мјесец била потпуно ван друштвених мрежа.
Супруга Кањеа Веста није оставила много машти у бодију са заводљивим кројем који је истакао њене облине.
Аустралијска манекенка (30) употпунила је изглед чарапама и сребрним штиклама док је сједјела на столици у заводљивој пози.
Повратак на друштвене мреже догодио се након што је Ћенсори у септембру најавила лансирање новог бренда.
Bianca Censori for Halloween 🎃 pic.twitter.com/WWKFwetEU0— infolky (@infolky) November 1, 2025
Привукла ју је Ноћ вјештица, па је тако позирала са крвавим ножем близу усана.
Манекенка је позната по смјелим модним изборима, која често укључују мало или нимало одјеће.
Један од најдрастичнијих стајлинга носила је на црвеном тепиху Гремија у фебруару, у потпуно провидној мини хаљини.
Сцена
7 мј0
Сцена
8 мј0
Сцена
8 мј0
Сцена
8 мј0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму