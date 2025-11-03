Преминуо клавијатуриста "Слатког греха": Харао са Поповићем, па деведесетих престали да раде заједно

03.11.2025
09:52
Коментари:0
Вијест да је преминуо клавијатуриста "Слатког греха" Љубиша Марковић Френки, изненадила је и растужила естраду, а од чувеног музичара не престају да се опраштају колеге и пријатељи.
Тужна вијест објављена је на Инстаграм и Фејсбук налогу "Слатки грех" уз опис:
"Нека ти је лака земља и почивај у миру, драги наш Френки. Твој Слатки грех".
Од Зорана Зокија Раданова, кларинетисте и пратећег вокала бенда, опростила се и супруга.
Подсјетимо, бенд "Слатки грех" најприје се звао "Лира шоу", а са доласком Лепе Брене, која је постала пјевачица 1982, мијењају име у Слатки грех. Од оригиналне поставе остали су Живојин Матић Жиле (гитариста) и Зоран Зоки Раданов (кларинет и пратећи вокал).
Лепа Брена и "Слатки грех" не наступају заједно од средине деведесетих година, али је група наставила да ради под истим именом свирајући прославе.
Након распада групе, Саша Поповић, који је преминуо 1. марта у Паризу, почиње да се бави дискографијом, прво у продукцији ЗАМ, а 1998. године са Лепом Бреном оснива "Гранд продукцију".
- Ми смо наставили да радимо као "Слатки грех" и послије Брене. Доводили смо нове људе и радили смо годинама. Посљедњих година радимо искључиво свадбе и забаве. Суботом и недјељом, а преко недјеље смо слободни. Није да живимо у раскоши, али нормалан живот можемо себи да приуштимо. Тешка су времена, није као што је некада било. Младенци су све захтјевнији, они траже и длаку у јајету, траже само забавну музику, али није то проблем, ми све свирамо - рекао је раније Зоки за Курир.
"Слатки грех" је прије 11 година остао без Душана Трифунчевића, познатијег као Лепи Бора, који је преминуо 24. фебруара 2014. године послије дуже и тешке болести. Лепа Брена је тада изразила велику жалост и открила како је Трифунчевић постао Лепи Бора.
Бранислав Мијатовић Мија (бубњар) преминуо је 23. маја 2020., послије дуге и тешке болести. Након првобитног распада бенда, једна од најпопуларнијих у бившој Југославији, Мија је заједно са својим кумом, гитаристом Зораном, наставио да ради са бендом.
Србија
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Наука и технологија
3 ч0
Хроника
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму