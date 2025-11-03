Logo

Туча радника Телекома испред пословнице, реаговала полиција

Извор:

Кликс

03.11.2025

09:33

Туча радника Телекома испред пословнице, реаговала полиција

У сарајевском насељу Долац Малта данас је дошло до инцидента због којег је морала интервенисати полиција и хитна помоћ.

Наиме, како је потврђено из МУП Кантона Сарајево, дошло је до физичког обрачуна између двојице мушкараца.

Како је потврђено из полиције, у улици Енвера Шеховића, испред пословнице БХ Телекома, потукла су се двојица радника ове компаније, пише Кликс.

Увиђај је у току, а више информација о овом догађају биће познато накнадно.

