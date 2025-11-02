Logo

Несрећа у БиХ: Старица погинула на пјешачком прелазу

Извор:

Аваз

02.11.2025

20:24

У мјесту Лепеница код Кисељака данас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је погинула 77-годишња пјешакиња.

Према информацијама из МУП-а Средњобосанског кантона, несрећа се догодила око 17 сати на магистралном путу који пролази кроз Лепеницу.

Миша Бачулов

Србија

Бачулов на од‌јељењу интензивне његе

У несрећи је учествовало једно возило које је ударило старију жену. Упркос брзој интервенцији екипе хитне помоћи, она је преминула на мјесту догађаја.

Полиција је обавила увиђај, а тачне околности и узрок несреће биће познати након истраге.

