Несрећа у БиХ: Старица погинула на пјешачком прелазу

Извор:
Аваз
02.11.2025
20:24
Коментари:0
У мјесту Лепеница код Кисељака данас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је погинула 77-годишња пјешакиња.
Према информацијама из МУП-а Средњобосанског кантона, несрећа се догодила око 17 сати на магистралном путу који пролази кроз Лепеницу.
У несрећи је учествовало једно возило које је ударило старију жену. Упркос брзој интервенцији екипе хитне помоћи, она је преминула на мјесту догађаја.
Полиција је обавила увиђај, а тачне околности и узрок несреће биће познати након истраге.
