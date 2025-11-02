Logo

Мушкарац извршио самоубиство у Тузли

Аваз

02.11.2025

16:58

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У Горњој Тузли данас је дошло до трагедије – мушкарац је починио самоубиство, потврђено је из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Према доступним информацијама, полиција је запримила пријаву о догађају, након чега је на лице мјеста упућена патрола ради обављања увиђаја и утврђивања свих околности.

За сада нема додатних детаља о идентитету особе нити о околностима које су довеле до овог трагичног чина. Истрага је у току, преноси Аваз.

Грађани који имају суицидалне мисли или се суочавају са проблемима, за савјет се могу обратити:

- Центру за заштиту менталног здравља Дома здравља Бањалука на телефон 051/230-240

- Савјетодавној линији за дјецу и младе ”Плави телефон” на број 080 05 03 05.

Самоубиство

Тузла

