Мушкарац извршио самоубиство у Тузли

Извор:
Аваз
02.11.2025
16:58
Коментари:0
У Горњој Тузли данас је дошло до трагедије – мушкарац је починио самоубиство, потврђено је из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Према доступним информацијама, полиција је запримила пријаву о догађају, након чега је на лице мјеста упућена патрола ради обављања увиђаја и утврђивања свих околности.
За сада нема додатних детаља о идентитету особе нити о околностима које су довеле до овог трагичног чина. Истрага је у току, преноси Аваз.
Грађани који имају суицидалне мисли или се суочавају са проблемима, за савјет се могу обратити:
- Центру за заштиту менталног здравља Дома здравља Бањалука на телефон 051/230-240
- Савјетодавној линији за дјецу и младе ”Плави телефон” на број 080 05 03 05.
