Тужилаштво КС: У случају ухапшених полицајаца испитују се свједоци

02.11.2025
14:04
Коментари:0
Тужилаштво Кантона Сарајево огласило се о хапшењу два полицајца Кантоналног МУП-а, наводећи да су тренутно у току криминалистичке обраде.
Како је изјавила портпаролка Кантоналног тужилаштва, Азра Бавчић, у току је и испитивање свједока.
''Поступајући тужилац води истражне радње у Кантоналном МУП-у. Испитују се свједоци и предузимају се хитне радње прикупљања доказа“, навела је.
У Сарајеву су ухапшена два полицајца, оптужена за сексуално узнемиравање и злостављање дјеце.
Један полицајац се терети за кривично дјело сексуалног узнемиравања, а други је ухапшен због кривичног дјела сексуалног злостављања дјетета старијег од 15 година.
Ради се о одвојеним случајевима, гдје су дотични полицајци лишени слободе одмах по сазнању за њих, односно након што је службеник једне од установа социјалне заштите у Кантону Сарајево синоћ контактирао полицију, преноси Аваз.
