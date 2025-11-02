Logo

Тужилаштво КС: У случају ухапшених полицајаца испитују се свједоци

02.11.2025

14:04

Фото: АТВ БЛ

Тужилаштво Кантона Сарајево огласило се о хапшењу два полицајца Кантоналног МУП-а, наводећи да су тренутно у току криминалистичке обраде.

Како је изјавила портпаролка Кантоналног тужилаштва, Азра Бавчић, у току је и испитивање свједока.

''Поступајући тужилац води истражне радње у Кантоналном МУП-у. Испитују се свједоци и предузимају се хитне радње прикупљања доказа“, навела је.

tuzla podvodjenje policajci

Хроника

Дјевојчице на сигурном: Тужилаштво упозорава јавност - откривање идентитета строго кажњиво!

У Сарајеву су ухапшена два полицајца, оптужена за сексуално узнемиравање и злостављање дјеце.

Један полицајац се терети за кривично дјело сексуалног узнемиравања, а други је ухапшен због кривичног дјела сексуалног злостављања дјетета старијег од 15 година.

Ради се о одвојеним случајевима, гдје су дотични полицајци лишени слободе одмах по сазнању за њих, односно након што је службеник једне од установа социјалне заштите у Кантону Сарајево синоћ контактирао полицију, преноси Аваз.

