У Тузли горио Порше

Вечерас је у тузланском насељу, у близини зграде „Јупитер“ у Инжењеријској улици, избио пожар на луксузном путничком возилу марке Порше, потврђено је за портал „Аваз“ из Професионалне ватрогасне јединице Тузла.
Према наводима, ватрогасне екипе и припадници полиције одмах су изашли на терен и успјели да пожар брзо ставе под контролу.
Како преноси портал „Црна-Хроника“, у току је утврђивање узрока запаљења — да ли је ријеч о самозапаљењу возила или је аутомобил намјерно запаљен. Тачан механизам и околности биће познати тек након званичних вјештачења и окончања увиђаја.
Према незваничним информацијама до којих је дошао исти портал, возило је било у власништву тузланског полицијског службеника И. М., али из полиције за сада нису издавали званичне изјаве нити потврдили детаље овог случаја.
На возилу је причињена значајна материјална штета, али, срећом, није било повријеђених лица.
Током интервенције, саобраћај у овом дијелу града био је привремено обустављен, док је полиција обезбиједила простор ради вршења увиђаја.
Више информација биће познато након што надлежне службе заврше истрагу.
