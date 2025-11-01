Logo

У Тузли горио Порше

Извор:

АТВ

01.11.2025

22:02

Коментари:

0
У Тузли горио Порше
Фото: Avaz/A. Bešić

Вечерас је у тузланском насељу, у близини зграде „Јупитер“ у Инжењеријској улици, избио пожар на луксузном путничком возилу марке Порше, потврђено је за портал „Аваз“ из Професионалне ватрогасне јединице Тузла.

Према наводима, ватрогасне екипе и припадници полиције одмах су изашли на терен и успјели да пожар брзо ставе под контролу.

Како преноси портал „Црна-Хроника“, у току је утврђивање узрока запаљења — да ли је ријеч о самозапаљењу возила или је аутомобил намјерно запаљен. Тачан механизам и околности биће познати тек након званичних вјештачења и окончања увиђаја.

Према незваничним информацијама до којих је дошао исти портал, возило је било у власништву тузланског полицијског службеника И. М., али из полиције за сада нису издавали званичне изјаве нити потврдили детаље овог случаја.

На возилу је причињена значајна материјална штета, али, срећом, није било повријеђених лица.

Током интервенције, саобраћај у овом дијелу града био је привремено обустављен, док је полиција обезбиједила простор ради вршења увиђаја.

Више информација биће познато након што надлежне службе заврше истрагу.

Подијели:

Тагови:

Тузла

zapaljen automobil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир

Свијет

Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир

4 ч

0
stan

Економија

Колико је потребно мјесечних плата да бисмо купили стан од 70 квадрата?

4 ч

0
Погинуо познати бизнисмен у БиХ

Хроника

Погинуо познати бизнисмен у БиХ

5 ч

0
Тамна страна владавине Зеленског

Свијет

Тамна страна владавине Зеленског

5 ч

0

Више из рубрике

Погинуо познати бизнисмен у БиХ

Хроника

Погинуо познати бизнисмен у БиХ

5 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

6 ч

0
Шкода након судара завршила у кориту ријеке

Хроника

Шкода након судара завршила у кориту ријеке

9 ч

0
Шокантни детаљи: Малољетницама пријећено затвором ако проговоре, ово је тражено од њих

Хроника

Шокантни детаљи: Малољетницама пријећено затвором ако проговоре, ово је тражено од њих

14 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

У Тузли горио Порше

22

01

Трамп: Сусрет са Сијем доноси успјех и вјечни мир

21

57

Расе паса који ријетко лају

21

44

Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

21

35

Спалети дао шансу Костићу, он се одужио за 90 секунди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner