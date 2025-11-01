Шокантни детаљи: Малољетницама пријећено затвором ако проговоре, ово је тражено од њих

Извор:
Стравична афера која је разоткривена на подручју Тузланског кантона у којој су малољетнице подводили власник кафића, конобар, као и полицајци, већ данима потреса БиХ, али и регион.
Детаљи и сазнања који су угледали свјетлост дана све су шокантнији.
“Дневни аваз” дошао је до сазнања да је све почело из једног угоститељског објекта. Наиме, двије малољетнице, које су 2009. годиште, биле су подвођене на проституцију. Дјевојчице су раније биле смјештене у социјалним установама на подручју Тузле, па и у Прихватилишту ЈУ Дома за дјецу без родитељског старања. Оне су више пута бјежале из тих установа, о чему су биле обавијештене све полицијске управе и полицијске станице МУП-а ТК.
Њих двије отишле су на подручје општине Калесија, у кафе бар “Феби 1”, чији је власник Бесим Копић, службеник Полицијске управе Калесија, гдје је био запослен као конобар Шемсудин Кадрић, звани Шемсо, који је по доласку обје малољетнице пришао до њих, сазнао колико имају година и питао их да ли би радиле у том угоститељском објекту.
Малољетнице су изјавиле да би и потом је Кадрић назвао Копића. Копић је сјео с дјевојчицама, знајући да су малољетне, те иако је требао пријавити или полицији или Дому да су дјевојчице ту, он то није учинио. Да ствар буде гора, он је упитао зашто нису довеле још дјевојчица из Дома. Према сазнањима “Дневног аваза”, у тај локал су долазили његове колеге полицајци и његови пријатељи који су посједовали фирме. Очигледно, то су особе у које је Бесим вјеровао, људи од повјерења. Аваз сазнаје и то да су малољетнице код њега боравиле те да је Копић користио и услуге других малољетних женских особа, одлучио да малољетнице врбује и наводи у сврху сексуалног искориштавања и проституције, као и служења у његовом локалу. Да ствар буде гора, Копић им је, како сазнаје “Дневни аваз”, пријетио како ће их стрпати у малољетнички затвор и да ће их службеним аутомобилом одвести на Соколац. Несретне малољетнице су биле приморане, очигледно, да служе у његовом локалу и да се баве проституцијом. Оне су биле ту конобарице и, како сазнаје Аваз, радиле су обично другу смјену, наравно, ради инспекције.
Оне су радиле од 15 до 23 сата, а ако би која “муштерија” остала до 4 ујутро, онда би добиле дневницу у износу од 80 КМ. Спавале су у згради прекопута овог локала и изнад кафе бара “Феби 1”.
Аваз пише да је Бесим Копић једну од дјевојчица одвео у стан који се налази изнад локала и с њом је имао сексуални однос, а након тога и с другом малољетницом. Копић им је након стравичног чина казао како ништа не смију никоме рећи, како он не би имао проблем. Бесим их је чак наговарао како морају бити провокативно обучене, односно да морају имати деколте и кратке сукњице. Говорио им је да морају бити фине с гостима док их служе, те да га не смију наљутити. Такође им је рекао како он има муштерије за њих, да са њима спавају за новац. Обавијестио их је како ће пола износа који “зараде” ићи њему, а пола малољетницама. Напомињемо, како им је констатно пријетио, што је, наравно, код ове двије малољетнице изазвало страх, пише Аваз.
Бесим Копић и Шемсудин Кадрић су у договору повезивали малољетнице с имућним људима, односно онима који имају своје фирме, онда с полицијским службеницима МУП-а ТК, а у сврху сексуалног искориштавања. Све је текло тако да када би ти људи дошли у Бесимов локал, Шемсудин позове Бесима, када он није у локалу, а онда би Бесим договорио с тим муштеријама кориштење сексуалних услуга с малољетницама, које је својим БМW-ом одвозио у апартмане изнад кафића “Феби 2”.
Возио их је и у апартмане према Зворнику, ВИВО у Живиницама, Вишћу. Износ који је договаран био је и до 150 КМ, па чак 300 и 500 КМ. Ако Бесима нема, Шемсудин би их одвозио и питао се за све остало.
Према сазнањима “Дневног аваза”, у овом случају проституције спомињу се и други полицијски службеници да су били уплетени у цијелу причу, а који још нити су осумњичени, нити ухапшени. Непознати полицијски службеници више пута су користили услуге од малољетница.
Зијад Јагодић долазио је у кафе бар “Феби 1”, а малољетнице је одвозио у апартмане у Вишћи и у апартмане у Виво. Он је такође имао односе с малољетницама више пута. Износ новца који је давао био је виши у односу на друге муштерије.
Начелник Одјељења крим полиције ПУ Живинице Миралем Халиловић такође је имао сексуалне односе с малољетницама. Такође, он је, према сазнањима Аваза, доводио и свог колегу. У цијелу аферу био је укључен и Јасмин Модрић, који је такође користио услуге малољетница. Модрић је долазио с још неким полицијским службеником у споменути кафић. Џевад Пожегић, који је службеник МУП-а ТК, користио је сексуалне услуге малољетница. Сулејман Шехић, користио је услуге од малољетница, те је чак дјевојчицама рекао како воли млађе цурице. Повезница између Недима Авдића и дјевојчица био је управо Сулејман.
