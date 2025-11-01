Шкода након судара завршила у кориту ријеке

Извор:
Аваз
01.11.2025
17:02
У Какњу, у улици Бранилаца, данас око 13:40 дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два путничка возила – Голф и Шкода.
Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, возило Шкода је након удара завршило у кориту ријеке Згошће.
- Није било повријеђених у удесу - потврђено је за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а ЗДК.
