Шкода након судара завршила у кориту ријеке

Извор:

Аваз

01.11.2025

17:02

Шкода након судара завршила у кориту ријеке
Фото: Avaz

У Какњу, у улици Бранилаца, данас око 13:40 дошло је до саобраћајне несреће у којој су учествовала два путничка возила – Голф и Шкода.

Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, возило Шкода је након удара завршило у кориту ријеке Згошће.

- Није било повријеђених у удесу - потврђено је за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а ЗДК.

Saobraćajna nezgoda

Какањ

