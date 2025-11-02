Протести у Тузли, грађани узвикују: ''Педофили напоље!''

Грађани су данас у протестној шетњи Тузлом због злостављања двије малољетне дјевојчице (16) затражили одговорност и оставке након што је ухапшено осам мушкараца, међу њима четири полицајца и један универзитетски професор.

Велики број грађана изашао је данас на улице како би изразили своје назадовољство тренутним системом, те затражили правду и одговорност за двије дјевојчице које су постале жртве трговине људима.

Протестна шетња је почела 11.55 часова испред Дома за дјецу без родитељског старања у Тузли, а потом ће наставити поред Кантоналног тужилаштва, па све до зграде кантоналног Министарства унутрашњих послова.

Хроника Дјевојчице на сигурном: Тужилаштво упозорава јавност - откривање идентитета строго кажњиво!

Грађани носе транспаренте на којима је, између осталог, истакнуто "Оставке", "Ко нам штити дјецу, ако систем штити злочинце", преноси Аваз.