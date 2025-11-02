Logo

УЖАС: Откривена још два случаја злоупотребе дјеце и то од полицијских службеника...

Извор:

АТВ

02.11.2025

10:21

УЖАС: Откривена још два случаја злоупотребе дјеце и то од полицијских службеника...
Фото: АТВ БЛ

Полицајци Управе полиције МУП-а КС, под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва КС, током ноћи су ухапсили два полицијска службеника Управе полиције МУП-а КС.

Један је осумњичен за кривично дјело полно узнемиравање, а другог за кривично дјело полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година.

tuzla podvodjenje policajci

Хроника

Шокантни детаљи: Малољетницама пријећено затвором ако проговоре, ово је тражено од њих

Ријеч је о одвојеним случајевима, гдје су предметни полицијски службеници ухапшени одмах по сазнању за исте, односно након што се синоћ полицији обратило службено лице једне од установа за социјално збрињавање са подручја Кантона Сарајево.

Над ухапшенима ће данас бити извршена криминалистичка обрада.

