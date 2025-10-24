Logo

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

24.10.2025

10:22

Коментари:

0
Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

Европол је координирао операцију на основу које је ухапшен 29-годишњи хрватски држављанин због сумње да је починио више тешких кривичних дjела сексуалног злостављања и експлоатације дjеце.

Операцију су спровели службеници ПУ Приморско-горанске и Службе за кибернетичку безбједност у сарадњи са аустралијском полицијом.

Утврђено је да је осумњичени мушкарац сексуално злостављао дјевојчицу на подручју града у западној Хрватској, током дужег временског периода. Утврђено је и да је дјевојчица више пута сексуално узнемиравана.

ivica miskovic

Хроника

Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

Такође се сумња да је креирао, складиштио, дијелио и администрирао садржај који приказује сексуално злостављање дјеце путем онлајн платформи и апликација за размјену порука.

У наставку кривичне истраге утврђено је да је 29-годишњи осумњичени починио још пет кривичних дјела, од којих се четири кривична дјела односе на експлоатацију дјеце за порнографију, а једно на повреду приватности дјетета.

Постоји основана сумња да је починилац, путем апликација са end-to-end (E2E) енкрипцијом, организовао и управљао групом са више од 250 чланова из различитих земаља, који су међусобно размјењивали материјале о сексуалном злостављању дјеце, свјесни да је у питању садржај о коме се ради и са директном намјером дијељења и гледања таквог садржаја унутар групе.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!

Претрагом уређаја и дигиталних медија за складиштење пронађено је више од 250 фотографија и видео записа који приказују сексуално злостављање дјеце, а путем комуникације путем друштвених мрежа и апликација за ћаскање које омогућавају тренутну анонимизовану онлајн видео комуникацију, успоставио је сексуално експлицитни контакт са најмање 20 жртава у Хрватској и око 10 жртава из других земаља.

Током комуникације, осумњичени је наводио жртве на сексуално експлицитну комуникацију и радње, показивао им своје гениталије током видео контакта, а цијелу комуникацију са жртвама је снимао и чувао на свом рачунару без њиховог знања.

Полиција је потврдила да се комуникација између жртава и починилаца одвијала у просторијама породичних кућа или станова у којима су дјеца боравила, у временима када су родитељи били присутни у кући, па чак и у истој соби.

Hapšenje, lisice

Регион

Ухапшен директор школе у Хрватској: Пипао и покушао да пољуби малољетницу

Нека дјеца су комуницирала са починиоцем путем директног видео преноса чак и током школског времена.

Брзим реаговањем хрватске полиције, у сарадњи са међународним партнерима, идентификовано је дијете жртва са територије Републике Хрватске и одмах му је пружена заштита и стручна помоћ.

Кривична истрага је покренута након што је аустралијска полиција открила особу која је дијелила материјал о сексуалном злостављању дјеце (CSAM) путем онлајн платформе за дијељење слика и администрирала и креирала групу на апликацији за комуникацију са E2E енкрипцијом, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

pedofil

pedofilija

Evropol

međunarodna potjernica

ухапшен педофил

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Десет мушкараца ухапшено због педофилије

Свијет

Десет мушкараца ухапшено због педофилије

2 мј

0
Ухваћен човјек који је дошао да се састане са дјевојчицом (14): Његово ''оправдање'' је језиво

Хроника

Ухваћен човјек који је дошао да се састане са дјевојчицом (14): Његово ''оправдање'' је језиво

2 мј

0
Педофил у Истри снимао голу дјецу: Ево гдје је сакрио камеру

Регион

Педофил у Истри снимао голу дјецу: Ево гдје је сакрио камеру

3 мј

0
БиХ: Дјед хтио да покаже полни орган дјевојчици, мјештани га претукли

Хроника

БиХ: Дјед хтио да покаже полни орган дјевојчици, мјештани га претукли

5 мј

0

Више из рубрике

Страшно невријеме погодило бројна насеља, јак вјетар чупао стабла

Регион

Страшно невријеме погодило бројна насеља, јак вјетар чупао стабла

1 ч

1
Власница грађевинске фирме у подрум смјестила 8 радника: Станари згрожени нехуманим условима

Регион

Власница грађевинске фирме у подрум смјестила 8 радника: Станари згрожени нехуманим условима

1 ч

0
Скандал у трговинама: Парацетамол пронађен у киселим краставцима

Регион

Скандал у трговинама: Парацетамол пронађен у киселим краставцима

2 ч

0
Инциденти у Херцег Новом због графита терористичке ОВК, интервенисала полиција

Регион

Инциденти у Херцег Новом због графита терористичке ОВК, интервенисала полиција

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

10

23

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

10

23

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

10

22

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

10

18

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner