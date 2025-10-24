Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

24.10.2025
10:22
Европол је координирао операцију на основу које је ухапшен 29-годишњи хрватски држављанин због сумње да је починио више тешких кривичних дjела сексуалног злостављања и експлоатације дjеце.
Операцију су спровели службеници ПУ Приморско-горанске и Службе за кибернетичку безбједност у сарадњи са аустралијском полицијом.
Утврђено је да је осумњичени мушкарац сексуално злостављао дјевојчицу на подручју града у западној Хрватској, током дужег временског периода. Утврђено је и да је дјевојчица више пута сексуално узнемиравана.
Такође се сумња да је креирао, складиштио, дијелио и администрирао садржај који приказује сексуално злостављање дјеце путем онлајн платформи и апликација за размјену порука.
У наставку кривичне истраге утврђено је да је 29-годишњи осумњичени починио још пет кривичних дјела, од којих се четири кривична дјела односе на експлоатацију дјеце за порнографију, а једно на повреду приватности дјетета.
Постоји основана сумња да је починилац, путем апликација са end-to-end (E2E) енкрипцијом, организовао и управљао групом са више од 250 чланова из различитих земаља, који су међусобно размјењивали материјале о сексуалном злостављању дјеце, свјесни да је у питању садржај о коме се ради и са директном намјером дијељења и гледања таквог садржаја унутар групе.
Претрагом уређаја и дигиталних медија за складиштење пронађено је више од 250 фотографија и видео записа који приказују сексуално злостављање дјеце, а путем комуникације путем друштвених мрежа и апликација за ћаскање које омогућавају тренутну анонимизовану онлајн видео комуникацију, успоставио је сексуално експлицитни контакт са најмање 20 жртава у Хрватској и око 10 жртава из других земаља.
Током комуникације, осумњичени је наводио жртве на сексуално експлицитну комуникацију и радње, показивао им своје гениталије током видео контакта, а цијелу комуникацију са жртвама је снимао и чувао на свом рачунару без њиховог знања.
Полиција је потврдила да се комуникација између жртава и починилаца одвијала у просторијама породичних кућа или станова у којима су дјеца боравила, у временима када су родитељи били присутни у кући, па чак и у истој соби.
Нека дјеца су комуницирала са починиоцем путем директног видео преноса чак и током школског времена.
Брзим реаговањем хрватске полиције, у сарадњи са међународним партнерима, идентификовано је дијете жртва са територије Републике Хрватске и одмах му је пружена заштита и стручна помоћ.
Кривична истрага је покренута након што је аустралијска полиција открила особу која је дијелила материјал о сексуалном злостављању дјеце (CSAM) путем онлајн платформе за дијељење слика и администрирала и креирала групу на апликацији за комуникацију са E2E енкрипцијом, преноси Кликс.
