Скандал у трговинама: Парацетамол пронађен у киселим краставцима

У киселим краставцима у Словенији увезеним из Индије откривен је парацетамол и то приликом рутинске контроле те зимнице.
У питању је први овакав случај у Европи.
Присуство лијека за спуштање температуре потврдила је и додатна анализа у приватној лабораторију.
Концентрацији лијека је, показала је анализа узорка, готово 30 милиграма по килограму.
Након овог бизарног догађаја 15.000 килограма укисељених краставаца задржано на складишту, а алармирана је и Европска комисија, јавља Данас.хр.
Из Државног инспектората Хрватске саопштили су да спорни краставци нису дистрибуисани на подручју Хрватске.
Досад у Хрватској, према њиховим ријечима, нису забиљежени случајеви присутности парацетамола у храни.
Маја Рапајић са Прехрамбено биотехнолошког факултета у Загребу појаснила је процес производње киселих краставаца.
"Код маринираног поврћа, па и краставца, основни састојци су вода оцат, шећер со и зачини. У технолошком поступку краставци се налијевају наљевом и слиједи пастеризација. У самом производном процесу нема парацетамола нема али је могућа накнадна контаминација, могуће и током узгоја - рецимо водом којим су се залијевали", навела је Рапајић.
Није хтјела коментарисати да ли могуће да се парацетамол тамо користио у процесу кисељења, али не искључује људски фактор.
