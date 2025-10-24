Logo

Скандал у трговинама: Парацетамол пронађен у киселим краставцима

24.10.2025

08:24

Фото: Принтскрин/Јутјуб

У киселим краставцима у Словенији увезеним из Индије откривен је парацетамол и то приликом рутинске контроле те зимнице.

У питању је први овакав случај у Европи.

Присуство лијека за спуштање температуре потврдила је и додатна анализа у приватној лабораторију.

Концентрацији лијека је, показала је анализа узорка, готово 30 милиграма по килограму.

Таблете

Свијет

СЗО: Не постоји веза између аутизма и употребе парацетамола у трудноћи

Након овог бизарног догађаја 15.000 килограма укисељених краставаца задржано на складишту, а алармирана је и Европска комисија, јавља Данас.хр.

Из Државног инспектората Хрватске саопштили су да спорни краставци нису дистрибуисани на подручју Хрватске.

Досад у Хрватској, према њиховим ријечима, нису забиљежени случајеви присутности парацетамола у храни.

Маја Рапајић са Прехрамбено биотехнолошког факултета у Загребу појаснила је процес производње киселих краставаца.

kupus pixabay

Економија

Цијене варирају: Гдје је најисплативије купити купус у Бањалуци

"Код маринираног поврћа, па и краставца, основни састојци су вода оцат, шећер со и зачини. У технолошком поступку краставци се налијевају наљевом и слиједи пастеризација. У самом производном процесу нема парацетамола нема али је могућа накнадна контаминација, могуће и током узгоја - рецимо водом којим су се залијевали", навела је Рапајић.

Није хтјела коментарисати да ли могуће да се парацетамол тамо користио у процесу кисељења, али не искључује људски фактор.

