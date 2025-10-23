Инциденти у Херцег Новом због графита терористичке ОВК, интервенисала полиција

23.10.2025
21:42
Коментари:0
Путници из аутобуса превозника са такозваног Косова исписали су графита терористичке ОВК у Мељинама чији су мјештани покушали да дођу до аутобуса, због чега је интервенисала полиција Херцег Новог.
Један број мјештана пријавио је да путници из аутобуса превозника "Спејтими" на зградама у насељу Мељине пишу пароле подршке тзв. ОВК, јавила је Радио-телевизија Црне Горе.
Из полиције су рекли да су мјештани, револтирани тим поступцима, покушали да дођу до аутобуса.
Полиција га обезбјеђује и у току је преузимање свих напора на обезбјеђивању јавног реда и мира и кажњавању изгредника, речено је из Управе полиције.
Аутобус је тренутно под полицијском заштитом у Игалу.
