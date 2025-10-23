Ово месо се хитно повлачи из продаје, нађени црви током инспекције

Logo

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове наложила је хитно повлачење партије његушких шпиц ребара са тржишта Црне Горе, након што је током контроле у малопродајном објекту у Тивту утврђена озбиљна неправилност – присуство црва на месу.

Како се наводи, ријеч је о произвођачу “Примато П” д. о. о. из Херцег Новог, погон Даниловград (Спуж), а спорна серија има лот број 14031025 и рок употребе до 14. априла 2026. године.

Како преноси РТЦГ, контактирали су произвођача како би сазнали како је дошло до тога да се такво месо нађе у продаји и шта ће предузети поводом тога, али одговор нису добили.

У тренутку инспекцијске контроле овлашћени инспектор за храну повукао је из продаје сву преосталу количину ребара (3.888 кг), па је, како се наводи у документу, потребно урадити књижно одобрење од стране произвођача.

Детаљном контролом и прегледом преосталих шпиц ребара, која су ван промета, након расцијепања су уочени црви на сваком другом шпиц ребру.

Како наводи инспектор, у осталим производима тог произвођача нису пронађене неправилности.

Прегледане су и санитарне књижице запослених, које су такође биле уредне, пише портал РТЦГ.

