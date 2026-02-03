Гвардиола иронично: Мало сам љут на клуб

03.02.2026
17:16
Коментари:0
Трошио је Манчестер сити озбиљно за стандарде јануарског прелазног рока и Пепу Гвардиоли два вредна појачања - Антоана Семења за 72 милиона евра и Марка Геија за 23 милиона евра.
Ипак, имао је Шпанац шта да замери газдама свог клуба, помало и иронично. Наиме, саркастично је прокоментарисао чињеницу да су "грађани" према нето потрошњи седми тим у Премијер лиги.
Наравно, то не значи да Сити не троши - далеко од тога, према само основном утрошку, Гвардиолин клуб је на другом месту, али зато профитом успијева да надокнади и годишње буде у минусу свега око 100 милиона евра, што је прилично скромно за реноме екипе.
"Мало сам тужан и узнемирен због тога што смо по нето трошку у посљедњих пет година тек седми у Премијер лиги. Желим да будемо први", саркастично је нагласио Гвардиола на конференцији за новинаре пред сутрашњи окршај у полуфиналу Лига купа са Њукаслом.
Потом се обратио и људима у свом клубу, приликом чега је наравно "боцнуо" остале велике трошаџије, попут Манчестер јунајтеда, Челсија, али и Њукасла са којим ће сутра одмјерити снаге.
"Не разумијем зашто клуб није потрошио више пара? Мало сам љут на њих. Јер у прошлости смо освајали трофеје због тога што смо трошили много, али сада је ту шест клубова који морају да освоје Премијер лигу, Лигу шампиона и ФА Куп. Јер ипак су потрошили више. То је чињеница, не мишљење. Срећно им било свима", закључио је иронично Гвардиола.
Подсјећања ради, годинама се спочитава Пепу како његова доминација потиче управо из финансијске доминације коју успостављају његови клубови, али погледајмо само резултате Манчестер јунајтеда и Челсија и схватићемо - има нешто у новцу, али не све.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму