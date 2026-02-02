Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

Извор:
Португалски фудбалер Кристијано Роналдо изазвао је велику пажњу фудбалске јавности последњег дана јануарског прелазног рока, након што се није нашао у саставу Ал-Насра за првенствену утакмицу против Ал-Ријада (1:0) у саудијској Про лиги.
Португалац се први пут од маја 2025. године није нашао у стартној постави Ал-Насра за лигашки меч, али је додатну пажњу изазвала чињеница да није био ни у протоколу за утакмицу. Према наводима европских медија, разлог његовог одсуства могао би да буде неспоразум између Роналда и руководства клуба.
Португалски лист "А Бола" објавио је да је Роналдо незадовољан због, како се наводи, недовољне спремности ПИФ-а да инвестира у појачања за Ал-Наср, за разлику од улагања у друге клубове у лиги.
Тиме су демантовани ранији наводи да је разлог његовог незадовољства могућ долазак Карима Бенземе у Ал Хилал.
Према истим изворима, иако Ал-Наср у спортском сектору има више португалских функционера, тренера Жоржа Жезуса, спортског директора Симаа Кутиња и генералног директора Жозеа Семеда – захтеви за значајнија улагања током зимског прелазног рока нису наишли на подршку управног одбора.
Током јануара, Ал-Наср је ангажовао само једног играча, 21-годишњег везисту Хајдера Абдулкареема из ирачког Ал-Завраа.
Таква трансфер политика у супротности је са активностима Ал-Хилала, такође клуба у власништву ПИФ-а, који је током истог периода потрошио најмање 43 милиона евра на четири појачања, међу којима је и нападач Кадер Меите, претходно члан француског Лиона.
Подаци о тржишној вриједности екипа додатно илуструју разлику у улагањима. Када је Роналдо стигао у Ал-Наср у јануару 2023. године, тим је имао процјењену вриједност од 79 милиона евра, што је тада била највиша вриједност у лиги.
Тренутно се Ал-Наср налази на четвртом мјесту по тржишној вриједности са 133,4 милиона евра, иза Ал-Хилала (190 милиона), Ал-Ахлија (171 милион) и Ал-Итихада (141 милион). Од љета 2023. године, нето улагања Ал-Насра износе 376 милиона евра, док је Ал-Хилал у истом периоду потрошио 596 милиона евра.
Иако Роналдов уговор са Ал-Насром важи до 2027. године, спекулације о његовој будућности поново су се појавиле у јавности.
