Црвена звезда престигла загребачки Динамо

02.02.2026

11:40

Звезда - Селта
Фото: Screenshot

Црвена звезда преузела је врх Суперлиге Србије, а уколико ту остане до краја сезоне, пласираће се сигурно у квалификације за Лигу шампиона.

Тим Дејана Станковића је искористио кикс Партизана на старту другог дијела сезоне и тријумфом на Бановом брду против Чукаричког (3:1) се вратио на прво мјесто.

Елитно такмичење сваке сезоне гарантује и једно директно мјесто тимовима према петогодишњем клупском коефицијенту.

Услов за тако нешто је и да клуб не само обезбиједи квалификације, већ и да буде шампион у домаћем првенству.

Када би се сезона у овом тренутку завршила, Звезда би се пласирала директно у лигашку фазу Лиге шампиона.

Олимпијакос, Ренџерс, Копенхаген, Шахтјор, Ференцварош и ПАОК имају бољи коефицијент, али нису лидери у шампионатима.

У Грчкој АЕК има бод више од ПАОК-а, а два од Олимпијакоса. Копенхаген у Данској заостаје за водећим Архусом четири бода, док је Шахтјор други у Украјини и има исти број бодова као Черкаси.

Ренџерс је трећи у Шкотској, са шест поена мање од водећег Хартса, док Ференцварошу у Мађарској првопласирани Ђер бјежи два поена.

Црвено-бијели су, иначе, пласманом у плеј-оф Лиге Европе додатно напредовали по клупском коефицијенту и на листи претекли загребачки Динамо.

