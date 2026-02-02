Црвена звезда престигла загребачки Динамо

Извор:
Б92
02.02.2026
11:40
Коментари:0
Црвена звезда преузела је врх Суперлиге Србије, а уколико ту остане до краја сезоне, пласираће се сигурно у квалификације за Лигу шампиона.
Тим Дејана Станковића је искористио кикс Партизана на старту другог дијела сезоне и тријумфом на Бановом брду против Чукаричког (3:1) се вратио на прво мјесто.
Занимљивости
Мајстори се баш показали: Кућа из БиХ насмијала цијели Балкан
Елитно такмичење сваке сезоне гарантује и једно директно мјесто тимовима према петогодишњем клупском коефицијенту.
Услов за тако нешто је и да клуб не само обезбиједи квалификације, већ и да буде шампион у домаћем првенству.
Када би се сезона у овом тренутку завршила, Звезда би се пласирала директно у лигашку фазу Лиге шампиона.
Олимпијакос, Ренџерс, Копенхаген, Шахтјор, Ференцварош и ПАОК имају бољи коефицијент, али нису лидери у шампионатима.
У Грчкој АЕК има бод више од ПАОК-а, а два од Олимпијакоса. Копенхаген у Данској заостаје за водећим Архусом четири бода, док је Шахтјор други у Украјини и има исти број бодова као Черкаси.
Свијет
Румунија на удару: Пријети им смрзавање
Ренџерс је трећи у Шкотској, са шест поена мање од водећег Хартса, док Ференцварошу у Мађарској првопласирани Ђер бјежи два поена.
Црвено-бијели су, иначе, пласманом у плеј-оф Лиге Европе додатно напредовали по клупском коефицијенту и на листи претекли загребачки Динамо.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму