Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону

АТВ

31.01.2026

11:57

Фото: Уступљена фотографија

Национални молитвени доручак у Вашингтону и ове године, по традицији, биће одржан првог четвртка у фебруару и окупиће бројне угледне госте.

Пут Вашингтона ове године одлази и Вицо Зељковић, предсједник Фудбалског савеза БиХ који је путем свог Инстаграм профила поручио да је добио позив организатора и да ће присуствовати овом великом, друштвено - политичком, догађају.

Национални молитвени доручак одржава се од 1953. године уз присуство предсједникa Сједињених Америчких Држава, чланова Конгреса, сенатора али и бројних гостију који долазе из више од стотину свјетских земаља.

Јелена Карлеуша-22012026

Сцена

Јелена Карлеуша се ''сломила'' у емисији: Прекрила главу рукама, па бризнула у плач

Националном молитвеном доручку, потврђено је још раније, присуствоваће и Милорад Додик, предсједник СНСД-а који ће предводити делегацију Републике Српске.

Vico Zeljković

Вашингтон

