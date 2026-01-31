Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону

Извор:
АТВ
31.01.2026
11:57
Национални молитвени доручак у Вашингтону и ове године, по традицији, биће одржан првог четвртка у фебруару и окупиће бројне угледне госте.
Пут Вашингтона ове године одлази и Вицо Зељковић, предсједник Фудбалског савеза БиХ који је путем свог Инстаграм профила поручио да је добио позив организатора и да ће присуствовати овом великом, друштвено - политичком, догађају.
Национални молитвени доручак одржава се од 1953. године уз присуство предсједникa Сједињених Америчких Држава, чланова Конгреса, сенатора али и бројних гостију који долазе из више од стотину свјетских земаља.
Националном молитвеном доручку, потврђено је још раније, присуствоваће и Милорад Додик, предсједник СНСД-а који ће предводити делегацију Републике Српске.
