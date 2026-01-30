Logo
Жријеб Лиге шампиона: Ово су парови плеј-офа

Извор:

АТВ

30.01.2026

12:44

Жријеб Лиге шампиона: Ово су парови плеј-офа
Фото: Tanjug / AP / Martial Trezzini

У швајцарском Ниону данас је одржан жријеб плеј-офа Лиге шампиона, фазе такмичења у којој ће се тимови борити за пласман у осмину финала.

Ријеч је о клубовима који су лигашку фазу Лиге шампиона завршили на позицијама од 9. до 24. мјеста, а који ће се међусобно борити за улазак међу 16 најбољих екипа Старог континента.

Европска фудбалска федерација је за носиоце у жријебу одредила Реал Мадрид, Интер, Пари Сен Жермен, Њукасл, Јувентус, Атлетико Мадрид, Аталанту и Бајер Леверкузен, док су се у другом шеширу нашли: Борусија Дортмунд, Олимпијакос, Клуб Бриж, Галатасарај, Монако, Карабаг, Бодо/Глимт и Бенфика.

Парови плеј-офа:

Бенфика – Реал Мадрид

Бодо/Глимт – Интер

Монако – Пари Сен Жермен

Карабаг – Њукасл

Галатасарај – Јувентус

Клуб Бриж – Атлетико Мадрид

Борусија Дортмунд – Аталанта

Олимпијакос – Бајер Леверкузен

Утакмице плеј-офа на програму су 19. и 26. фебруара.

Подсјећамо, директан пласман у осмину финала изборили су Арсенал, Бајерн, Ливерпул, Тотенхем, Барселона, Челси, Спортинг и Манчестер Сити.

Жријеб осмине финала биће одржан 27. фебруара у Ниону.

