Жријеб Лиге шампиона: Ово су парови плеј-офа

Извор:
АТВ
30.01.2026
12:44
Коментари:0
У швајцарском Ниону данас је одржан жријеб плеј-офа Лиге шампиона, фазе такмичења у којој ће се тимови борити за пласман у осмину финала.
Ријеч је о клубовима који су лигашку фазу Лиге шампиона завршили на позицијама од 9. до 24. мјеста, а који ће се међусобно борити за улазак међу 16 најбољих екипа Старог континента.
Европска фудбалска федерација је за носиоце у жријебу одредила Реал Мадрид, Интер, Пари Сен Жермен, Њукасл, Јувентус, Атлетико Мадрид, Аталанту и Бајер Леверкузен, док су се у другом шеширу нашли: Борусија Дортмунд, Олимпијакос, Клуб Бриж, Галатасарај, Монако, Карабаг, Бодо/Глимт и Бенфика.
🚨 Champions League full draw! ✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026
🇫🇷 Monaco vs PSG 🇫🇷
🇵🇹 Benfica vs Real Madrid 🇪🇸
🇦🇿 Qarabag vs Newcastle 🏴
🇹🇷 Galatasaray vs Juventus 🇮🇹
🇩🇪 B. Dortmund vs Atalanta 🇮🇹
🇧🇪 Club Brugge vs Atletico Madrid 🇪🇸
🇳🇴 Bodø/Glimt vs Inter 🇮🇹
🇬🇷 Olympiacos vs Bayer Leverkusen 🇩🇪 pic.twitter.com/qyVUeX75MX
Бенфика – Реал Мадрид
Бодо/Глимт – Интер
Монако – Пари Сен Жермен
Карабаг – Њукасл
Галатасарај – Јувентус
Клуб Бриж – Атлетико Мадрид
Борусија Дортмунд – Аталанта
Олимпијакос – Бајер Леверкузен
Утакмице плеј-офа на програму су 19. и 26. фебруара.
Подсјећамо, директан пласман у осмину финала изборили су Арсенал, Бајерн, Ливерпул, Тотенхем, Барселона, Челси, Спортинг и Манчестер Сити.
Жријеб осмине финала биће одржан 27. фебруара у Ниону.
Фудбал
1 д0
Фудбал
2 д0
Фудбал
2 д1
Фудбал
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму