Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

Аутор:Огњен Матавуљ
23.10.2025
14:35
Коментари:2
Окружни суд у Бањалуци потврдио је првостепену пресуду одбјеглом Ивици Мишковићу (65) и осудио га на четири године затвора због обљубе 9-годишње дјевојчице, ексклузивно сазнаје АТВ.
Ради се о човјеку који је, послије изрицања пресуде 7. новембра 2023. године, побјегао из зграде Основног суда у Бањалуци искочивши кроз прозор.
Пресуда је изречена након што је у другостепеном поступку Окружни суд одбио жалбе тужилаштва и Мишковићеве одбране, те потврдио пресуду коју је изрекао Основни суд у Бањалуци.
Мишковић је оглашен кривим за четири кривична дјела обљубе над дјететом млађим од 15 година из става 7. који се односи на ”другу полну радњу”. За свако појединачно дјело изречена му је казна од по 14 мјесеци затвора, које су обједињене у јединствену од четири године.
Хроника
АТВ у посједу новог снимка одбјеглог педофила, бјекство под лупом полиције
Након изрицања првостепене пресуде Мишковић је побјегао из зграде суда. Истрагом је утврђено да није био везан лисицима, те да су га судски полицајци без надзора оставили у соби за задржавање. Он је то искористио, разбио прозор на приземљу и кроз њега искочио из зграде. У бјекству је покушала да га спријечи судска полицајка, али није успјела.
Трчећим кораком Мишковић је умакао ка насељу Борик, гдје му се изгубио траг. Упркос томе што је за њим организована велика полицијска потрага бјегунац је под неразјашњеним околностима илегално прешао границу са Хрватском, чији је држављанин.
Хроника
Досије истражује: Како је осуђени педофил побјегао у Хрватску?
По доласку у Загреб Мишковић је стао пред камере ”Нове ТВ”, тврдећи да је невин и да је осуђен на правди Бога. Испричао је да је границу прешао бициклом ”на црно” на подручју Новог Града, односно Двора у Хрватској, што званично није потврђено.
За Мишковићем је расписана међународна потјерница, али је хрватско правосуђе обавијестило БиХ да га не могу изручити јер нису испуњене правне претпоставке прописане Уговором о изручењу између двије земље.
Због Мишковићевог бјекства судска полиција је отпустила полицајце Д.Т. и Д.Т. Против њих отворена и истрага због сумње да су починили кривично дјело омогућавање бјекства лицу лишеном слободе.
Хроника
Кроз овај прозор је побјегао осуђени педофил!
Најновије
Најчитаније
15
03
14
57
14
51
14
38
14
35
Тренутно на програму