Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

Два лица из Бањалуке ухапшена су због 55 грама кокаина и дигиталне ваге за прецизно мјерење, саопштено је из ПУ Бањалука. Према сазнањима АТВ-а, ухапшени су Игор Тамбурић (1978) и Кристијан Пуцар (1992).
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, јуче су током реализације активности усмјерених на спречавање злоупотребе опојних дрога лишили слободе лица К.П. и И.Т. оба из Бањалуке, због постојања основа сумње да су починила кривична дјела “Неовлаштена производња и промет опојних дрога”, саопштено је из полиције.
На основу наредбе дежурног судије Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца ОЈТ Бањалука, извршени су претреси куће и стана у којима бораве наведена лица.
У току је криминалистичка обрада лица К.П. и И.Т., а након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука ће против наведених лица бити достављени извјештаји о почињеним кривичним дјелима.
