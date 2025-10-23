Лустер на свадби пао на младу, замало да настрада

Извор:
Током свадбе у Адани, Турска, огроман лустер у облику круга, који се одвојио са плафона, пао је на младу И.Ч. док је плесала на подијуму.
Она је срећом прошла само са лакшим огреботинама, а након њене жалбе покренута је истрага о догађају.
нцидент се догодио у сали за вјенчања на Ататурк авенији у општини Сејхан. Док су младенци плесали током забаве, лустер се одвојио са плафона и пао на младу, јавља Хуријет.
Adana'da bir kına eğlencesinde gelinin kafasına avize düştü. pic.twitter.com/53om6PPJBJ— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) October 22, 2025
Млада и присутни на подијуму доживјели су велики шок. Захваљујући простору унутар круга, трагедија је избјегнута. И.Ч. је задобила лакше огреботине по глави и леђима.
И.Ч. је аутомобилом превезена у болницу, гдје је због ризика од можданог крварења један дан остала на посматрању, а затим је пуштена кући. Цијели инцидент забиљежиле су сигурносне камере салона.
На основу жалбе младе, покренута је званична истрага о догађају, преноси Телеграф.
