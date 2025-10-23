Logo

Лустер на свадби пао на младу, замало да настрада

Лустер на свадби пао на младу, замало да настрада
Фото: Pixabay

Током свадбе у Адани, Турска, огроман лустер у облику круга, који се одвојио са плафона, пао је на младу И.Ч. док је плесала на подијуму.

Она је срећом прошла само са лакшим огреботинама, а након њене жалбе покренута је истрага о догађају.

нцидент се догодио у сали за вјенчања на Ататурк авенији у општини Сејхан. Док су младенци плесали током забаве, лустер се одвојио са плафона и пао на младу, јавља Хуријет.

Млада и присутни на подијуму доживјели су велики шок. Захваљујући простору унутар круга, трагедија је избјегнута. И.Ч. је задобила лакше огреботине по глави и леђима.

Брак вјенчање

Љубав и секс

Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

И.Ч. је аутомобилом превезена у болницу, гдје је због ризика од можданог крварења један дан остала на посматрању, а затим је пуштена кући. Цијели инцидент забиљежиле су сигурносне камере салона.

На основу жалбе младе, покренута је званична истрага о догађају, преноси Телеграф.

