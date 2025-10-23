Logo

Саркозију три затвореника пријетила смрћу

Извор:

Танјуг

23.10.2025

07:41

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Три затвореника стављена су у сриједу у полицијски притвор због пријетњи смрћу које су упутили бившем француском предсједнику Николи Саркозију који служи казну у затвору Санте у Паризу, саопштило је париско јавно тужилаштво.

Привођење је спроведено након објављивања видеа који је снимио затвореник и објавио га на друштвеним мрежама у којем се упућују пријетње смрћу након доласка Саркозија у затвор Санте, преноси телевизија БФМ.

Sarkozi-25092025

Свијет

Саркозија у затвору чувају два полицајца

Француски министар правде Жералд Дарманен изјавио је за ЦНеwс да ће “неки од приведених бити у дисциплинским затворским одјељењима”, а други ће бити премјештени у друге затворске установе.

Никола Саркози је раније ове недјеље упућен на издржавање казне у затвор Санте након што је осуђен за “криминалну заверу” и прибављање новца из Либије за финансирање своје предсједничке кампање 2007. године.

Бивши шеф државе у затвору има сталну заштиту двојице наоружаних полицајаца који се смјењују на 12 сати.

Nikola Sarkozi

Париз

Затвор

