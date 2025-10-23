Саркозију три затвореника пријетила смрћу

Извор:
Танјуг
23.10.2025
07:41
Коментари:0
Три затвореника стављена су у сриједу у полицијски притвор због пријетњи смрћу које су упутили бившем француском предсједнику Николи Саркозију који служи казну у затвору Санте у Паризу, саопштило је париско јавно тужилаштво.
Привођење је спроведено након објављивања видеа који је снимио затвореник и објавио га на друштвеним мрежама у којем се упућују пријетње смрћу након доласка Саркозија у затвор Санте, преноси телевизија БФМ.
Свијет
Саркозија у затвору чувају два полицајца
Француски министар правде Жералд Дарманен изјавио је за ЦНеwс да ће “неки од приведених бити у дисциплинским затворским одјељењима”, а други ће бити премјештени у друге затворске установе.
Никола Саркози је раније ове недјеље упућен на издржавање казне у затвор Санте након што је осуђен за “криминалну заверу” и прибављање новца из Либије за финансирање своје предсједничке кампање 2007. године.
Бивши шеф државе у затвору има сталну заштиту двојице наоружаних полицајаца који се смјењују на 12 сати.
Свијет
58 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
26
08
25
08
19
08
14
08
10
Тренутно на програму