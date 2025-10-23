Logo

Инцидент у Њемачкој: Полиција због неспоразума упуцала војника на вјежби

Извор:

АТВ

23.10.2025

07:25

Коментари:

0
Инцидент у Њемачкој: Полиција због неспоразума упуцала војника на вјежби
Фото: Markus Spiske/Pexels

Њемачка полиција је због неспоразума, грешком упуцала војника током велике вјежбе њемачких оружаних снага - Бундесвера, у граду Ердингу на југу Баварске, саопштили су званичници.

Портпарол Оперативне команде Бундесвера рекао је њемачким медијима да је до пуцњаве између војника који су учествовали у вежби и полиције, коју су позвали локални становници, дошло због неспоразума, преноси Дојче веле.

Како је потврђено из локалне полиције, војник је у болницу примљен због лакших повреда.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Свијет

Трамп: Отказао сам састанак са Путином

Бундесвер тренутно спроводи вежбу под називом "Маршал пауер", у којој учествује око 500 војних полицајаца, као и стотине припадника полицијских, ватрогасних и спасилачких служби, а вјежбе се спроводе на јавним мјестима у 12 баварских градова сјеверно од Минхена, укључујући и Ердинг, како би се увјежбавао напад на земљу чланицу НАТО-а.

Баварска полиција је саопштила да је протекле ноћи реаговала на пријаве о мушкарцу који је носио оружје и да је распоредила више јединица југоисточно од Ердинга, укључујући и хеликоптер.

Грејам Платнер

Свијет

Скандал у САД: Демократски кандидат имао нацистичку тетоважу, направио је у Хрватској

Према писању њемачког дневног листа Билд, војна полиција је испалила вјежбовну муницију на полицајце који су пристизали, вјерујући да је то дио војне вежбе, на шта су полицајци узвратили на ватру бојевом муницијом, при чему су погодили једног од војника.

"Због погрешног тумачења на лицу мјеста, испаљени су пуцњи. Касније се испоставило да је особа која је носила оружје била припадник њемачких оружаних снага, који се налазио на лицу мјеста у оквиру вежбе", саопштила је баварска полиција.

У саопштењу се наводи да државна криминалистичка полиција, заједно са локалним полицајцима, спроводи истрагу о инциденту.

(РТВ)

Подијели:

Тагови:

Њемачка

pucnjava

vojna vježba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Свијет

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

11 ч

0
Racunar Lap top

Економија

Овај њемачки град је шампион рада од куће

15 ч

0
Детаљи са суђења: Мушкарац полио баку дезинфекционим средством, па је запалио

Свијет

Детаљи са суђења: Мушкарац полио баку дезинфекционим средством, па је запалио

1 д

0
Отац и син из БиХ оптужени за превару у Њемачкој: Држава оштећена за 1,6 милиона евра

Хроника

Отац и син из БиХ оптужени за превару у Њемачкој: Држава оштећена за 1,6 милиона евра

2 д

0

Више из рубрике

Трамп: Отказао сам састанак са Путином

Свијет

Трамп: Отказао сам састанак са Путином

1 ч

1
Скандал у САД: Демократски кандидат имао нацистичку тетоважу, направио је у Хрватској

Свијет

Скандал у САД: Демократски кандидат имао нацистичку тетоважу, направио је у Хрватској

1 ч

0
Тежак удар санкција САД на Русију

Свијет

Тежак удар санкција САД на Русију

1 ч

0
Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

Свијет

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

26

Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици

08

25

Јовић умало двоцифрен на отварању НБА, али умије он и боље

08

19

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

08

14

Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

08

10

Ледене коцке: Припремите савршен колач у пар корака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner