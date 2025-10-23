Инцидент у Њемачкој: Полиција због неспоразума упуцала војника на вјежби

Извор:
Њемачка полиција је због неспоразума, грешком упуцала војника током велике вјежбе њемачких оружаних снага - Бундесвера, у граду Ердингу на југу Баварске, саопштили су званичници.
Портпарол Оперативне команде Бундесвера рекао је њемачким медијима да је до пуцњаве између војника који су учествовали у вежби и полиције, коју су позвали локални становници, дошло због неспоразума, преноси Дојче веле.
Како је потврђено из локалне полиције, војник је у болницу примљен због лакших повреда.
Бундесвер тренутно спроводи вежбу под називом "Маршал пауер", у којој учествује око 500 војних полицајаца, као и стотине припадника полицијских, ватрогасних и спасилачких служби, а вјежбе се спроводе на јавним мјестима у 12 баварских градова сјеверно од Минхена, укључујући и Ердинг, како би се увјежбавао напад на земљу чланицу НАТО-а.
Баварска полиција је саопштила да је протекле ноћи реаговала на пријаве о мушкарцу који је носио оружје и да је распоредила више јединица југоисточно од Ердинга, укључујући и хеликоптер.
Према писању њемачког дневног листа Билд, војна полиција је испалила вјежбовну муницију на полицајце који су пристизали, вјерујући да је то дио војне вежбе, на шта су полицајци узвратили на ватру бојевом муницијом, при чему су погодили једног од војника.
"Због погрешног тумачења на лицу мјеста, испаљени су пуцњи. Касније се испоставило да је особа која је носила оружје била припадник њемачких оружаних снага, који се налазио на лицу мјеста у оквиру вежбе", саопштила је баварска полиција.
У саопштењу се наводи да државна криминалистичка полиција, заједно са локалним полицајцима, спроводи истрагу о инциденту.
(РТВ)
